La Guardia Civil avisa: nunca dejes este objeto en la guantera de tu coche, podría poner en peligro a tu familia

La Guardia Civil ha publicado un vídeo a través de su cuenta de TikTok en el que explica el peligro que es dejar las llaves de tu domicilio en la guantera del coche, sobre todo durante las vacaciones.

"¿Te vas de vacaciones? Pues nunca dejes las llaves de tu vivienda en el interior de tu vehículo. Esto es un grave error porque estás poniendo en peligro tu vivienda e incluso a tu familia", explica el agente durante el vídeo.

Una minucia que puede costarte caro

Durante el vídeo, la Benemérita afirma que de producirse un robo en tu coche, uno de los primeros sitios que miran los ladrones es la guantera del coche. Cuando sustraen los objetos pueden descifrar la localización de tu casa e ir a robar aprovechando que te encuentras de vacaciones.

Incluso destaca que en ciertos casos, cuando los ladrones llegan a los domicilios se llegan a encontrar con familiares que no han llegado a irse de vacaciones,"Por ello, recuerda: no dejes las llaves en tu vehículo y si dejas objetos no lo hagas en lugares visibles desde el exterior", insiste.

El verano, la época preferida de los ladrones de coches

Según datos del portal de servicios de asistencia en carretera, Coyote, a partir de las los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior de 2024 los meses de verano son en los que se producen más robos de coches en todo el año. El proveedor de asistencia a la conducción señala que, durante el tercer trimestre del año (los meses de julio, agosto y septiembre), se sustrajeron 8.568 vehículos, representando un 4% más que la media trimestral del año precedente.

No obstante, el impacto de los robos veraniegos no fue uniforme en todo el país. Algunas regiones mostraron una mayor vulnerabilidad durante esta época. En 2024, las Islas Baleares registraron un incremento del 38% en los robos, seguidas por La Rioja, con un 13%, y Murcia, con un 11%. En el extremo opuesto, las comunidades que experimentaron los mayores descensos fueron Castilla y León (-31%), Aragón (-28%) y Castilla-La Mancha (-16%).