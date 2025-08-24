Guarderías para plantas: un oasis climático para nuestras macetas

Conocemos las guarderías de toda la vida, las de niños. También existen las guarderías para mascotas, pero una nueva tendencia se está haciendo camino en este sector: Las guarderías para plantas.

En elhan creado una guardería para plantas, un espacio en el que, hasta el 5 de septiembre, podremos dejar a nuestras compañeras vegetales a cargo dedurante las vacaciones.

Cada vez son más las floristerías que también se unen a esta iniciativa que no solo beneficia a las plantas, también refleja un cambio cultural hacia una mayor conciencia ecológica. Una ayuda que en estas tiendas está disponible los 365 días del año, como en Lufesa, en donde Jesús Sánchez nos recordaba en Noticias fin de semana de Onda Cero: "Son seres vivos y nos proporcionan salud emocional y mental. Crear un vínculo con ellas y cuidar de ellas nos ayudan a mejorar esa salud emocional."

Seres vivos que nos acompañan, por lo que también en verano cuidémoslas para que sigan ayudándonos a no marchitarnos.