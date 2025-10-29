DANA

Gritos e insultos a Mazón antes del comienzo del funeral de Estado por la dana: "Asesino, sinvergüenza"

Familiares de las víctimas han recibido al president de la Generalitat con gritos de "asesino", "sinvergüenza" y "cobarde", y le han acusado de reírse de las víctimas acudiendo al acto.

Carlos Mazón en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia
Gritos e insultos a Mazón antes del comienzo del funeral de Estado por la dana

Con gritos e insultos. Así ha sido recibido el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al funeral de Estado en memoria de las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia.

El acto ha comenzado en torno a las 18:00 horas y ha reunido tanto a autoridades como familiares de las víctimas, que han recibido a Mazón con insultos y gritos como señal de protesta por su gestión.

Poco antes de que comenzara el acto ya hemos podido ver a algunas de las personalidades llegar al salón, como las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, y al president de la Generalitat, Carlos Mazón.

El líder del PP valenciano, ha recibido todo tipo de insultos e improperios antes de que comenzara el acto por parte de familiares de las víctimas que estaban en la sala, algunos mostrando fotos de sus seres queridos que perdieron la vida hace justo un año.

"Sinvergüenza", "asesino" y "cobarde", han sido algunos de los calificativos que estos le han dedicado.

"Viniendo aquí te ríes de nosotros y nuestros familiares", se ha escuchado decir a algunas de estas víctimas, que no han parado de gritar hasta que ha aparecido la comitiva con el rey Felipe VI y la reina Letizia al frente, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han sido recibidos con aplausos antes de que comenzara a sonar el himno nacional.

