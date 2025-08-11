Grave un joven de 25 años tras sufrir un golpe de calor en Fuencarral: alcanzó una temperatura de 41,9ºC

La ola de calor que azota a todo el país se ha cobrado un caso grave en Madrid. Un joven de 25 años sufrió un golpe de calor mientras se encontraba en el distrito de Fuencarral, más concretamente en el metro Herrera Oria. El caso tuvo lugar hacia las 21:00, durante la segunda ola de calor.

El joven se encontraba dentro del metro cuando los trabajadores se percataron del estado de desorientación, mareo y malestar del chico, le acompañaron fuera mientras avisaban a los servicios sanitarios. Cuando el SAMUR llegó certificaron en 41,9º C grados la temperatura interna del chico, lo que daba indicios de una hipertermia grave.

El joven tuvo que ser hospitalizado

Ante esta situación se activaron todos los protocolos para tratar de bajar la temperatura del joven, con mantas frías, hielo en zonas estratégicas o sueros fríos. Al ver que su temperatura interna no bajaba, tuvo que ser intubado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario La Paz, donde ingresó con pronóstico grave.

Puede parecer que los golpes de calor e hipertermias solo pueden darse en lugares en los que da el calor directamente. Pero como informa el SAMUR, esto no siempre es así. En este tipo de entornos cerrados y con exposición limitada al sol es más común que se produzcan mareos, lipotimias o desvanecimientos, pero no un cuadro clínico tan severo como el que presentó este joven.

"Es el primer golpe de calor grave que nos hemos encontrado en la capital desde julio", apuntaron fuentes del Samur. A pesar de las altas temperaturas vividas en las últimas semanas, los servicios de emergencias no habían tenido que intervenir hasta ahora en situaciones tan críticas. Los episodios registrados hasta la fecha se habían limitado a síntomas leves como agotamiento térmico o deshidratación.

Las recomendaciones de las autoridades

Ante esta dura ola de calor, las autoridades mantienen que es imprescindible seguir las recomendaciones de seguridad, sobre todo, para aquellas personas más vulnerables como: personas mayores, niños o y personas con enfermedades crónicas. Tratar de no salir en las horas de mayor exposición solar, bebe 2 litros de agua al día y utiliza protección solar.

Además, se debe saber identificar los signos que pueden alertar de un golpe de calor, entre ellos una temperatura corporal elevada, piel caliente, seca y enrojecida (a menudo sin sudoración), pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, vómitos, confusión, dificultad para hablar o incluso pérdida de consciencia en los casos más graves.