Los grandes infieles de la literatura: de Madame Bovary a Anna Karenina

Las fiestas navideñas sirvieron de punto de partida para un tema tan universal como incómodo: la infidelidad. Un tema que sirvió de excusa para hablar de los grandes infieles de la literatura: "Uno de los magos de El Señor de los Anillos, Saruman, les pone los cuernos a los buenos con los malos y se cambia de bando incomprensiblemente", apunta Pablo Martínez en Por fin con Jaime Cantizano, que no tardó en apuntar: "Si calificas de esa manera la infidelidad, lo que hace Saruman… también Darth Vader sería un caso parecido".

Clásicos literarios y adulterio

Un tema de conversación que pronto aterrizó en los clásicos literarios: "Las cinco novelas clave del siglo XIX hablan sobre adulterio: Madame Bovary, Anna Karenina, La Regenta, El primo Basilio y Effi Briest...". Cinco autoras o autores de distintos países, pero unidos por una misma obsesión: el amor que se sale del cauce.

El arte y la música

También hubo tiempo para hablar de la pintura de Tintoretto, Venus, Vulcano y Marte, donde "Vulcano descubre la infidelidad de su esposa Venus con Marte". Y, por supuesto, también hubo música. Desde 'My Way' de Calvin Harris, "que todos creían dedicada a Taylor Swift, aunque él dijo que en realidad hablaba de cuando dejó su trabajo en un supermercado", hasta la mítica Jolene, inmortalizada por Dolly Parton y versionada por Miley Cyrus, pasando por el reguetón generacional de 'Ella y yo', de Don Omar y Aventura. De esta manera, entre literatos, dioses y cantautores, la infidelidad sigue siendo una de las musas eternas del arte.