Gran éxito de la III edición de los Premios Escala: homenaje al alma del interiorismo

El amor al interiorismo, la celebración de la creatividad, de la innovación y del talento volvieron a verse en una gala que se ha consolidado como una de las grandes citas de la decoración. Figuras consagradas del sector y nuevos valores se reunieron anoche en la III edición de los Premios Escala de interiorismo. La Real Fábrica de Tapices de Madrid, escenario de las dos ediciones anteriores, volvió a acoger una noche mágica destinada a premiar la excelencia de profesionales destacados del interiorismo, proyectos sobresalientes y valores emergentes en un entorno único que combina tradición y modernidad.

Además de los galardonados, la gala reunió a destacados interioristas y rostros conocidos como Antonia Dell’Atte, Cristina Villanueva, Antonio Rossi, Elena Maroto y Melani Olivares, entre otros. Los influencers Ana Bastos, María Santos, Noelia Bonilla, Carol Botín, Carmen Saad, Víctor Escudero y Ana García, también acudieron.

Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias, fue la maestra de ceremonias del evento que coincidió con el día de su cumpleaños, una casualidad que recibió encantada de celebrarlo en esta gala: “Estos Premios que nacieron en 2023 han sido muy bien recibidos por la calidad de los premiados, lo que ha hecho que sean muy prestigiosos”.

La noche comenzó con las palabras de bienvenida del CEO de Escuela Madrileña de Decoración y presidente del jurado, Henry Berczely. “Celebramos el talento y la creatividad, y es un honor tener aquí a quienes hacen los espacios más bellos. Representáis lo mejor del interiorismo”, dijo dirigiéndose a los premiados. “Gracias por elevar la profesión y ser una inspiración para nuestros alumnos”, aseguró.

El propio Berczely entregó el primer galardón a Teresa Sapey (Premio Excelencia Internacional) diseñadora de interiores y arquitecta italiana con una trayectoria de más de 30 años repleta de proyectos sobresalientes. Sapey agradeció el reconocimiento y aseguró estar “emocionada de recibir este premio, nací el 13 de junio así que es un poco un regalo de cumpleaños”. Además, puso la nota de humor al referirse a su reconocimiento internacional: “Gracias por darme el premio internacional porque después de 35 años viviendo en España, sigo teniendo acento extranjero, así que algo mal he hecho”. A propósito de sus más de tres décadas de carrera, no dudo en dar un consejo a las nuevas generaciones: “Decorar no es sólo estética. Los profesionales mandamos otro mensaje, somos innovadores, portamos innovación. ¡Viva la cultura!”.

“La creación de espacios que trascienden modas y tendencias”, junto con una brillante trayectoria de dos décadas y más de 100 proyectos realizados, le ha valido a Belén Domecq el Premio Excelencia Nacional. La diseñadora subió al escenario para saludar a Sandra Golpe, “su compañera de pupitre” en el colegio de Jerez de la Frontera al que ambas asistieron de niñas. “Es para mí un honor tenerte en el pupitre otra vez”, comenzó diciendo Belén para después “dar gracias a Dios y a las personas que forman mi equipo”.

Álvaro Sampedro, Premio Proyecto Entornos por su intervención paisajística en Abadía Retuerta LeDomaine, agradeció el premio a “Enrique, de Abadía, por permitirme hacer este jardín maravilloso. Como se me da mejor hacer jardines que hablar, os invito a que vayáis a verlo”, dijo.

Los italianos Michele Corbani y Andrea Spada, creadores del estudio Ilmiodesign, fueron reconocidos con el Premio Proyecto Global por la renovación del histórico Hotel Dylan de Nueva York, ubicado en un edificio emblemático de 1911, para convertirlo en el actual hotel The Chemists’ Club.

Noé Prades, Premio Proyecto Residencial por su excepcional fusión de la tradición catalana con un diseño atemporal y contemporáneo en ‘Can Costa’. “El diseñador tiene que transformar, transmitir y conectar para generar atmósferas cálidas”, declaró.

La ‘Silla Bolina’, con la que Amalia Puga (Premio Innovación Sostenible) homenajeó a las redeiras, le valió un reconocimiento que tuvo una dedicatoria muy especial y emotiva: “Se lo quiero dedicar a la gente del mar y especialmente a las mujeres de mi pueblo, A Guarda”.

El artesano manchego Luis Machí, Premio a la Pieza de Diseño, subió al escenario para recoger el galardón de manos de Ana Isabel Fernández Sámper, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla La Mancha. Machí, experto en hacer piezas únicas en vidrio con la técnica del soplado con caña y mezcla de sílices, aseguró quedarse sin palabras, dio gracias a la Escuela, a los patrocinadores y, “como dijo Belén, gracias a Dios”.

Marta Eguilior, Premio Diseño Artístico por su interpretación escenográfica de ‘Carmen’, de Bizet, presentada en la Ópera Royal de Wallonie-Liège (Bélgica), bromeó con el pánico escénico: “Estoy más nerviosa que cuando dirijo a 200 personas”. Para añadir: “Amo mi trabajo, pero también lo sufro mucho, y premios como este hacen que merezca la pena. Se lo dedico a mi madre, que me ha parido y me dio las alas para crear con libertad; a mi pareja, que siempre está ahí y me da la mano”.

Patricia Fernández (Premio Deco Influencer) no pudo evitar las lágrimas sobre el escenario a la hora de recordar a quien le ha acompañado en el camino hasta llegar al premio Escala: “Quiero agradecer de todo corazón a la Escuela, a mi familia, a mi marido, mis hijos, mi comunidad… todos ellos son mi pilar fundamental y los cimientos de lo que hoy se ve”, dijo muy emocionada.

Patricia González Molinero y su trabajo en ‘Dúplex en Béjar’ fueron reconocidos con el Premio Home Staging. Ex alumna de Escuela Madrileña de Decoración, tuvo palabras para el centro que fue “un punto de inflexión en el camino” y le dio “las herramientas para seguir diseñando”.

Guido Palmadessa (Premio Street Deco) recogió el galardón por su mural ‘Atravesar el Centro’, ubicado en la plaza de Hortelanos de Burgos. El artista argentino afincado en Berlín, dedicó el premio “a la pintura en todas sus formas y espacios”.

El colofón a una noche de emociones lo puso el Premio Promesa del Interiorismo. Por primera vez, no uno sino tres candidatos aspiraban al reconocimiento: Clara Pérez Gómez, Rubén Aznar y Fabuloso Estudio. Finalmente fue este último el triunfador e Iris Piñal y Elba Sanz, sus fundadoras, subieron al escenario para recoger el galardón de manos de Aitor Viteri, interiorista y Director Académico de Escuela Madrileña de Decoración, por su proyecto ‘Casa Villanita’.

La III edición de los Premios Escala ha contado con el patrocinio de Beko, Legado Artesano, Saltoki Home, Strohm Teka, Zennio, Geberit, Alfombras KP, Omoda y Movistar.

Presidido por el CEO de Escuela Madrileña de Decoración, Henry Berczely, el jurado lo integraron directivas y directivos de empresas y medios de comunicación: Aitor Viteri, interiorista y Director Académico de Escuela Madrileña de Decoración; Andrés Castejón, consejero delegado de Strohm-Teka; Oscar Zandueta, director de Saltoki Home; Manuel Royo, director de Marketing y Comunicación de Beko; Jesús Mora, director Comercial de Zennio; Alfredo Cabezas, director de Marketing y Comunicación de Geberit; Jorge Borrajo, director de “Semana”; Eduardo Infante, periodista de “Nuevo Estilo” y Paloma Martínez-Almeida, directora de “Idealista News”. Ignacio Mata, director de Comunicación de Atresmedia, ejerció como secretario del jurado.