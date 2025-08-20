¿Un gran acuerdo por la emergencia climática? Esta ha sido la única vez que se ha aprobado un pacto de Estado

España sigue atrapada en una de las peores temporadas de incendios que se recuerdan. Con miles de hectáreas arrasadas en Ourense, Zamora, León o Cáceres. Estos incendios han provocado que se reabra una medida como crear un gran acuerdo nacional por la emergencia climática.

En la historia reciente, solo un tema consiguió articular un verdadero Pacto de Estado, la lucha contra la violencia de género. Firmado en 2017 y renovado en 2024, este compromiso implicó a comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos y colectivos sociales para desplegar un marco común de protección a las víctimas, persecución del delito, programas de prevención y coordinación institucional.

Un acuerdo que, como recuerdan desde Igualdad, se ha ido reforzando con nuevas medidas frente a fenómenos como la violencia vicaria, económica o digital.

Sánchez quiere llevarlo al terreno climático

Ahora, Pedro Sánchez busca trasladar ese modelo a la emergencia climática. Durante su visita a las zonas afectadas en Ourense y León, el presidente anunció que propondrá un "gran Pacto de Estado para la mitigación y la adaptación". "La respuesta al incendio o a los incendios que asolan España está ahí. Vamos a darla. Se extinguirán los incendios. Se abordará la reconstrucción de todas las zonas afectadas, pero creo que también tenemos que hacer una reflexión de fondo", señaló.

El objetivo, según el presidente, es que el cambio climático quede "fuera de la lucha partidista y de las cuestiones ideológicas" y se aborde "con evidencia científica y actuar en consecuencia".

Más medios y coordinación

El Ejecutivo asegura haber reforzado en los últimos años los recursos destinados a la prevención y extinción, un 16% más de inversión media, con un aumento del 50% en la UME y más de un 200% en los equipos que utilizan. En esta ocasión, se desplegarán además 500 efectivos extra del Ejército de Tierra para apoyar las tareas en Ourense.

Sánchez subrayó que "somos un estado todos; somos un estado compuesto. Cada administración tiene sus responsabilidades y todos tenemos lógicamente que responder ante esas responsabilidades de manera coordinada, unitaria y en la misma dirección".

Reconocimiento y advertencia

El presidente comenzó su intervención con un gesto hacia las víctimas: trasladó "nuestras condolencias por las personas que han perdido la vida durante la oleada de incendios" y puso "en valor la profesionalidad, el oficio y la dedicación de nuestros servicios públicos". Al mismo tiempo, pidió cautela a la ciudadanía porque "quedan días complejos" y la climatología "no está acompañando".