GPTJesus: la IA que te permite hablar con Jesucristo

La frontera entre tecnología y espiritualidad se ha vuelto más difusa con la aparición de GPTJesus, un chatbot que promete algo tan insólito como conversar en primera persona con Jesucristo. La herramienta, basada en inteligencia artificial generativa, busca dar respuestas cargadas de mensajes de perdón, esperanza y referencias bíblicas, todo en un tono empático y cercano.

Su creador, Paul Powers, creció en un entorno católico y decidió experimentar con la IA como forma de acercar los textos sagrados a quienes buscan guía espiritual en un lenguaje contemporáneo. La aplicación se presenta como un acompañamiento que, en lugar de emitir juicios, ofrece mensajes de consuelo y orientación.

GPTJesus no está solo. En los últimos meses, han surgido propuestas similares en distintas partes del mundo, algunas centradas en figuras como Buda u otros referentes religiosos. Todos estos sistemas entran dentro de la categoría de "IA compañera", chatbots diseñados para generar una sensación de cercanía emocional y diálogo fluido.

El fenómeno, sin embargo, abre un debate delicado. Desde ámbitos religiosos se reconoce que la inteligencia artificial puede ser útil para difundir y explicar contenidos teológicos, pero se cuestiona hasta qué punto es apropiado personificar a figuras sagradas. Representar a Jesús como un bot, aunque sea con intenciones respetuosas, puede resultar ofensivo o confundir a los creyentes más tradicionales.

A esto se suma otro riesgo, que las personas empiecen a recurrir a estas máquinas como sustitutos de acompañamiento espiritual o incluso psicológico. Los expertos recuerdan que, pese a lo convincente de sus respuestas, no hay detrás una persona real ni una formación pastoral que garantice el discernimiento humano.

Advertencia desde la iglesia

El Vaticano ha puesto el foco en estos avances. En documentos recientes sobre inteligencia artificial, la Santa Sede ha advertido de la necesidad de "preservar la dimensión humana de la fe" y ha dejado claro que, por sofisticado que sea un sistema, nunca podrá reemplazar la experiencia espiritual entre personas.