Goteo migratorio: en las últimas 72 horas han llegado a España 89 migrantes irregulares

Agosto suele ser el mes que más migrantes tratan de burlar a las autoridades para llegar a las costas españolas, normalmente aprovechando las noches nubladas, lo que dificulta su detección. Este año no ha sido menos, en los últimos días no han parado de llegar pateras a los territorios de las islas Baleares y Ceuta.

Por el momento son 89 migrantes irregulares los que han llegado a nuestras costas desde el pasado miércoles en distintas embarcaciones, la gran mayoría a las inmediaciones de la isla de Cabrera.

61 personas rescatadas al sur de Cabrera

La última noticia que ha llegado de rescate de migrantes irregulares, sucedió a última hora de este jueves, a las 23:15 de la noche, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

Un total de 23 personas de origen subsahariano fueron rescatadas a unas 6,4 millas al sur del islote mientras estaban en su embarcación. Los encargados de la operación fueron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Este fue el segundo rescate del día, ya que este mismo jueves se encontraron a otros 24 migrantes, también de origen subsahariano, a las 6:26 de la mañana.

Estos dos rescates ocurrieron horas después de que el miércoles se encontrasen a otros 14 migrantes, esta vez de origen magrebí a cuatro millas de la isla. Esta operación se llevó a cabo a las 00:14 horas del miércoles.

21 migrantes llegan a Formentera

También a Baleares, una de las regiones que más está sufriendo esta migración, esta vez a la isla de Formentera, llegaron el miércoles un total de 21 migrantes de origen subsahariano. Según informó la Delegación del Gobierno en Baleares, este rescate sucedió a las 10:05 de la mañana a 8 millas al sur de la isla.

Además de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, en este rescate participó el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

7 menores llegan a Ceuta

A Ceuta llegaron el jueves siete menores extranjeros a nado y sin acompañantes. La tensión migratoria está aumentando también en esta región, hasta el punto de que El secretario de la AUGC ha avisado de que los intentos de entrada son "diarios" y no solo ocurren por el agua, sino también por la valla.