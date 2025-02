El Gobierno regularizará a miles de migrantes afectados por la DANA

El Gobierno concederá autorizaciones de residencia y trabajo de un año a miles de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular y que fueron afectados por la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia el pasado mes de octubre.

La medida se aprobará mañana en el Consejo de Ministros como parte de un paquete de acciones que también facilitará las prórrogas de los permisos a migrantes que vivían o trabajan en zonas devastadas, según ha adelantado este lunes El País -que cifra en 25.000 las personas que podrán conseguir así los papeles- y han confirmado a EFE fuentes gubernamentales.

Entre regularizaciones y prórrogas de los permisos ya concedidos, se prevé que el conjunto de medidas que se aprobará mañana puede beneficiar a 98.000 personas, según la información publicada por el diario.

Quiénes pueden optar al permiso y cómo funciona

Se trata de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas, que podrán solicitar los ciudadanos extranjeros empadronados o con cita para hacerlo en alguno de los municipios afectados por el temporal con anterioridad al 4 de noviembre de 2024.

También podrán optar a este permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía.

En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.

La concesión automática de prórrogas y renovaciones de permisos ya concedidos beneficiará a estudiantes, voluntarios y los titulares de autorizaciones de larga duración que estén cerca de expirar, de modo que estos no caigan la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque ya no cumplen los requisitos para obtenerlos.