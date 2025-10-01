El Gobierno presenta este miércoles la reforma en la ley para proteger a los menores frente a la violencia

El Ministerio de Juventud e Infancia presenta este miércoles la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que recoge la obligatoriedad de escuchar a niñas, niños y adolescentes en caso de conflicto sin límite de edad.

El objetivo de esta reforma es luchar contra las violencias que sufren los menores, generalmente muy invisibilizadas. Buscan solventar algunas lagunas estructurales con respecto al sistema de protección jurídico de la infancia eliminando, entre otras cosas, el límite de edad de doce años para escuchar a los niños y que sea obligatorio escucharlos en cualquier proceso conflictivo, como el de decidir sobre su custodia.

Incluirá, además, que los menores tengan su propia defensa siempre que haya una causa con conflicto entre los progenitores para que no haya interferencias en su testimonio.

La reforma también contempla que en casos de sentencia condenatoria por violencia de género, vicaria o sexual, se prevea la suspensión de la patria potestad sin excepción.

Recogerá, además, la definición de violencia institucional, ya que a día de hoy solo hay dos comunidades autónomas que la reconozcan y quieren que se recoja a nivel estatal.

Se trata de una reforma que el Ministerio pretende llevar al Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre.