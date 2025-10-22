El Gobierno declara La Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática pese a la oposición de Ayuso

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la declaración de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática, en reconocimiento a su pasado como sede de la extinta Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista. La medida busca preservar la memoria de las torturas, persecuciones y muertes que se produjeron en sus instalaciones entre 1939 y 1979.

La decisión ya había generado tensiones entre el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, y la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, que se ha mostrado contraria a la colocación de una placa que recuerde este capítulo oscuro de la historia del edificio. Con la publicación en el BOE, la declaración adquiere carácter oficial, aunque puede ser recurrida, y se espera que el Ejecutivo regional utilice su derecho de veto según la ley autonómica vigente para impedir la instalación del distintivo. La posición de la presidenta se dará a conocer en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de gobierno de este miércoles, adelantó un portavoz de la Comunidad.

En la resolución, firmada por el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, se subraya que "el edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo". Según el texto, la declaración persigue "rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron humillaciones, torturas o incluso la muerte en estas dependencias", con el objetivo de que hechos similares "nunca más vuelvan a repetirse" en España.

El ministro Ángel Víctor Torres celebró la decisión en un vídeo grabado ante la Real Casa de Correos:

La que fue durante los años de la dictadura la Dirección General de Seguridad, en la que hubo torturas e incluso personas que perdieron la vida por defender la democracia y la libertad, ha sido declarada Lugar de Memoria. Esta es una magnífica noticia para quienes defendemos la democracia, los derechos y la libertad, y sobre todo para devolver la dignidad a las víctimas que sufrieron represión. Hoy deberíamos todos alegrarnos de que este lugar sea reconocido como memoria, para que nunca más se repitan estos hechos ignominiosos

El conflicto ya cuenta con antecedentes judiciales. En julio, el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley autonómica que otorgaba a Ayuso la facultad de decidir sobre la colocación de placas en la sede de la Presidencia, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Según el tribunal, la eventual negativa de la Comunidad a autorizar la instalación de placas era un "hecho futuro e incierto"

Desde la Comunidad de Madrid, la oposición a la medida ha sido constante. En mayo de 2024, el Ejecutivo regional rechazó la colocación de una placa solicitada por el periodista Nino Olmeda, detenido durante la dictadura, argumentando que solo una parte minoritaria de la historia del edificio corresponde a la etapa franquista y que intervenirlo afectaría su uso administrativo. El portavoz del Gobierno regional insistió en que las únicas placas que deberían permanecer son las que "unen y no dividen", como las dedicadas a los héroes del Dos de Mayo, a las víctimas del 11-M o a las fallecidas durante la pandemia de COVID.

Incluso el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llegó a señalar en una carta a Olmeda que Madrid cuenta con numerosos edificios donde se cometieron actos reprobables sin que existan placas conmemorativas, aludiendo, entre otros, a las checas de la Guerra Civil.

Con la declaración como Lugar de Memoria Democrática, se prevé la instalación de esa placa conmemorativa y la realización de actividades divulgativas y exposiciones que expliquen el significado histórico del edificio, según adelantó un portavoz del Gobierno central.