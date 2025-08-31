La Global Sumud Flotilla partirá este domingo desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza

La Global Sumud Flotilla se prepara para zarpar este domingo desde Barcelona con una veintena de barcos y más de trescientas personas para cruzar el mar Mediterráneo y llegar a Gaza. Su principal objetivo no es solo establecer un corredor humanitario para Gaza, sino, especialmente, de reclamar a gobiernos y a políticos que actúen para frenar "el genocidio de Israel en la Franja".

El portavoz de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, ha explicado que la previsión es que los barcos lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre, desde donde se sumarán otras embarcaciones. Más de 500 personas han llegado a Barcelona para preparar la salida de la flotilla y además de "buses de todas las provincias del Estado". Desde el viernes hasta este domingo se celebran en el mismo Moll de la Fusta conciertos, talleres y charlas para apoyar esta iniciativa.

La flota, integrada por alrededor de 50 embarcaciones procedentes de toda Europa con más de 500 tripulantes, zarpará en distintas etapas: este domingo desde Barcelona y Génova y el 4 de septiembre desde Túnez, Grecia y Sicilia. Todas se reunirán en aguas internacionales, donde continuarán su ruta hacia Gaza con la participación de cientos de activistas y voluntarios de más de 44 países.

Greta Thunberg y Ada Colau entre los tripulantes

En la flotilla participarán la activista Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros activistas, artistas y políticos, como el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas, la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo y la coordinadora de Podemos Baleares y concejal de Palma Lucía Muñoz.

Reivindicaciones

Abukeshek ha recalcado que "la sociedad civil ha dicho su palabra claramente" y que son los políticos quienes deberían actuar contra el Gobierno israelí. "Exigimos a los gobiernos que hagan su papel", ha dicho el activista, nacido en Cisjordania. También ha asegurado que del Puerto de la ciudad condal han salido "armas para participar en el genocidio", por lo que han buscado que Barcelona sea la protagonista de este movimiento.

Respecto a la ayuda humanitaria, ha explicado que lo que ellos pueden aportar es una cantidad "limitada" y que el objetivo final es que se abra un corredor humanitario para que los barcos que llevan ayuda puedan llegar. "Lo que está pasando en Palestina no es un desastre natural, no es que no esté llegando material", ha dicho Abukeshek, que ha acusado al Gobierno de Israel de prohibir la entrada de una ayuda humanitaria que está a escasos kilómetros de la frontera, afirma.

Más de 300 toneladas de ayuda desde Italia

Al mismo tiempo, más de 300 toneladas de ayuda humanitaria zarparán este domingo desde Génova, en el norte de Italia, y se unirán a la flota. La recogida de ayuda, coordinada por la ONG italiana Music For Peace, superó ampliamente las expectativas, pues se esperaba reunir 40 toneladas en cuatro días, pero en solo cinco días se alcanzaron las 300. "Tuvimos que detener la recolección", explicó Stefano Rebora, fundador de la organización.