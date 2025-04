Giro de última hora en el caso Daniel Sancho: la defensa pide repetir el juicio por este motivo

Los tribunales de apelaciones en Tailandia no suelen celebrar audiencias durante el proceso de revisión de recursos .

Fiscal y entorno de Arrieta, "satisfechos" con la condena

El fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, afirmó a la salida de la corte, al conocerse la sentencia, que estaba "satisfecho" porque Sancho había sido condenado por los tres cargos que él presentó durante el juicio, celebrado el pasado abril en el mismo tribunal. Durante la lectura, en la que los abogados y el acusado debieron permanecer de pie, el juez explicó la posibilidad de presentar dos recursos, uno ante el Tribunal de Apelación y otro posterior al Tribunal Supremo.

Sancho, de 30 años, acudió a la vista acompañado de su padre y de su madre, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, así como del abogado de oficio tailandés que le representa en el país asiático, Apichart Srinual.

También acudió a la sesión, entre otros, la abogada Nattha “Lak” Jongratwanin por parte de la coacusación, que representa a la familia de la víctima en Tailandia.

Además, amigas de la infancia y de la familia de Arrieta se mostraron satisfechas por la sentencia. "Ha sido una sentencia justa. Tendrá que pagar; sabemos que se viene una apelación, pero no hay justificación para esa apelación", aseguró Victoria Jattin, amiga de la infancia de Arrieta, quien fue asesinado el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan por Sancho, quien también ha sido condenado por el descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano.

Qué paso entre Sancho y Arrieta: así fue el crimen

Han pasado más de 365 días desde aquel 2 de agosto de 2023 en el que se produjo el crimen por el que Edwin Arrieta fue asesinado a manos de Sancho. Días después, el hijo del actor Rodolfo Sancho acabó confesando y, más tarde, entró en prisión preventiva. Con todo, por ser quien es, por el suceso ocurrido (casi digno de un guion de película) y por haber tenido lugar en Tailandia (un país en el que actualmente existe la pena de muerte), rápidamente el ruido mediático se volvió atronador.

En España, el caso ocupaba no pocas horas en tertulias, programas, informativos y no fueron pocas las portadas en las que aparecía un Daniel Sancho de pelo largo (se lo tuvo que rapar al entrar en prisión). Mientras, en Tailandia, la justicia trataba de esclarecer lo sucedido. Una vez se produjo la reconstrucción de los hechos, Sancho declaró ante el juez, quien decretó prisión preventiva en la isla de Koh Samui. Se presentaron cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas. Tal y como anunció la policía local: "Según los forenses, primero se pelearon, Daniel le dio un puñetazo y luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando el español le cortó el cuello".

Daniel Sancho compareció ante el juez por primera vez el 22 de septiembre. A los delitos mencionados anteriormente, se acabó añadiendo más tarde el de ocultación de la documentación de la víctima. Desde entonces, la acusación se empeñó en demostrar que el asesinato fue premeditado; mientras que el español no ha cesado en reclamar su inocencia, al mismo tiempo que la defensa se agarraba al clavo del homicidio imprudente.