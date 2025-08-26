La gestión de los incendios a examen en el Senado: cuatro ministros dan explicaciones esta semana

La rendición de cuentas por la gestión en las crisis de incendios de este mes de agosto ha comenzado ya esta semana con todavía 14 focos de gravedad activos en Zamora, León, Ourense y Asturias. El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para hacer comparecer a cuatro ministros para dar cuenta de la gestión de sus departamentos en esta catástrofe.

Robles

La primera en desfilar será Margarita Robles, titular de Defensa, quien acudirá a la Cámara Alta la tarde de este martes a las 16:00, defenderá la actuación de las unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegadas en las zonas afectas, el mayor operativo hasta la fecha. En declaraciones de este lunes, Robles ha acusado a los presidentes 'populares' de las comunidades autónomas afectadas por los incendios de "no asumir sus obligaciones" para prevenirlos, al tiempo que reclamó "responsabilidad" y apeló a sus conciencias ante las críticas al Gobierno por la, a su juicio, falta de respuesta ante el fuego.

Estas declaraciones acentúan aún más el desencuentro político, el domingo la secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat, llamó ayer incompetente al presidente del Gobierno y le volvió a pedir elecciones. Los populares quieren saber cuáles fueron los tiempos de respuesta y los recursos empleados de la UME y del resto de las Fuerzas Armadas, si los medios fueron los adecuados, si hubo coordinación, si se dio asistencia técnica a las comunidades, si se han cometido negligencias por no existir un catálogo con todos los recursos disponibles para la extinción por parte de las comunidades y avanzar en las medidas de apoyo a sectores concretos como los agricultores y los ganaderos.

Aagesen

La segunda ministra en comparecer será Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, el miércoles 27 de agosto también a las 16:00. El PP le reclama que rinda cuentas de la asistencia técnica que su cartera ha brindado a las comunidades autónomas "antes y durante la crisis", qué actuaciones tiene previsto adoptar para restaurar los ecosistemas dañados y "prevenir la desertificación y el abandono del territorio", y qué refuerzo presupuestario, técnico y normativo tiene planificado para "adaptar" las políticas medioambientales a emergencias de este tipo.

Marlaska

El jueves 28 de agosto será el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dará la cara ante la Comisión de Interior a las 11.00 horas en plena cruzada del PP contra la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien el dirigente popular Elías Bendodo tildó de "pirómana". El PP acusa a su cartera de haber cometido "negligencias" por no haber aprobado en cinco años un catálogo con los recursos disponibles de las autonomías para extinguir incendios, y por no elevar la situación operativa al nivel 2, lo que garantizaría la aportación de recursos y medios extraordinarios de la Administración central y las comunidades autónomas no afectadas por el fuego.

Por ello, quiere que explique ante el Senado si ha existido una "coordinación real y efectiva" con las comunidades autónomas y entidades locales en las zonas más afectadas, especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura; que detalle el despliegue actualizado de medios humanos y materiales "detallando tiempos de respuesta y distribución territorial"; y que aclare las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en materia de prevención y "por qué no han resultado eficaces para contener la propagación de los incendios".

Planas

Por último, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, comparecerá en la comisión de Agricultura el viernes 29 de agosto, previsiblemente, a las 09:30 horas. Los populares pretenden que anuncie las medidas de apoyo, compensación y recuperación que el Ministerio tiene previsto poner en marcha para los agricultores, ganaderos y propietarios afectados por los incendios, así como los criterios que se aplicarán para la valoración de daños y el reparto de ayudas.

La oposición le reclamará también que cuantifique la afectación a infraestructuras rurales, explotaciones, zonas de pasto y sistemas de regadío, y si se han activado líneas específicas de financiación; que aclare utilización de medios propios del Ministerio en las labores de extinción o prevención; y las actuaciones del Ministerio en materia de prevención de incendios forestales en el medio rural. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cuantificó el impacto de los incendios para el sector agrícola y ganadero hasta la fecha en 600 millones de euros.

Actuación de las comunidades autónomas

A nivel autonómico también han comenzado las evaluaciones, este mismo lunes la Xunta de Galicia comenzó a evaluar los daños con la intención de aprobar esta semana el primer paquete de ayudas para los afectados. Ya lo hizo la semana pasada el gobierno de Castilla y León y este martes le tocará al Gobierno central. Se reúne el Consejo de Ministros, por primera vez después de las vacaciones de verano, y dará luz verde a la declaración de zona catastrófica a los territorios más golpeados por esta ola de incendios.

Para mediados de semana se espera la comparecencia en las Cortes de Castilla y León del presidente Alfonso Fernández Mañueco, forzado también por el resto de grupos. Ayer los socialistas castellanos y leoneses pidieron su dimisión y la de su consejero de Medio Ambiente Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, les acusó de querer usar la tragedia de los incendios para sacar réditos políticos.