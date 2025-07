La Generalitat suspende la búsqueda de los dos desaparecidos en Cubelles

Los Bomberos de la Generalitat han suspendido la búsqueda de las dos personas que buscaban por la costa y las playas de Cubelles (Barcelona) al no hallar ningún rastro de ellas, y no reanudarán las tareas si no aparecen nuevos indicios que apunten a que pudieron haber sido arrastradas por la fuerza del río.

La decisión ha sido tomada tras no encontrar ningún rastro de las personas y no haber recibido ninguna denuncia. "Hemos buscado por todas partes y no hemos encontrado nada", han detallado fuentes de los bomberos a EFE. El operativo de búsqueda ha durado todo el sábado y todo el domingo, se ha rastreado el cauce del río Foix y sus márgenes, las playas próximas a la desembocadura, la línea de costa y mar adentro.

El dispositivo se activó después de que un testigo relatara que había visto cómo una mujer y un menor eran arrastrados por la fuerza del río Foix, que había crecido de manera considerable debido a las lluvias. Si bien, en palabras de la alcaldesa de Cubelles, Montserrat Fonoll es que "a estas alturas nadie ha denunciado la desaparición".

Por ello, los bomberos han anunciado que no retomarán la búsqueda hasta que no haya "nuevos indicios". Las lluvias torrenciales fueron tan intensas que la Agencia Catalana del Agua tuvo que abrir las compuertas del embalse del Foix para liberar agua. A lo largo del fin de semana, el caudal del río llegó a alcanzar un pico de 200 metros cúbicos.

Además, las lluvias torrenciales obligaron a cerrar el hospital de Alt Penedès, ubicado en Vilafranca del `Penedès. Los 71 pacientes fueron evacuados a hospitales de la zona, las consultas y otras citas médicas aplazadas y las 2 operaciones previstas se llevarán a cabo en otros hospitales. Se espera recuperar la total normalidad en dos o tres semanas.