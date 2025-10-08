El gasto en mascotas se dispara y alcanza los 165 euros al mes

Las mascotas se han convertido en un miembro más de las familias. Actualmente, no es de extrañar que en determinados hogares se les den los mismos cuidados que a una persona, por no hablar de que, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, en agosto de 2025 había 9,3 millones de perros por 6,5 millones de adolescentes de 14 años.

El veterinario Carlos Rodríguez ha comentado en el programa 'Por Fin' otra estadística que ha salido a la luz: el gasto medio por hogar en artículos para mascotas ha aumentado un 28% en los últimos cinco años. En concreto, según el Barómetro de Hábitos de Pet Parents en España y Portugal 2025 publicado por Interempresas indica que las familias gastan de media 66 euros al mes, llegando incluso a los 165 euros. Este gasto representa el 40% del desembolso de todo el año.

En la actualidad, ha comentado el veterinario, hay en España más de 30 millones de animales domésticos -según los datos del estudio A Better World for Pets: Radiografía de las mascotas en España de Mars Iberia, recogidos por la marca Nina Woof. El 74% de los encuestados asegura tener un perro, mientras que la mitad tiene gatos.

Los jóvenes ven casi imposible poderse emancipar y buscarse un piso, pues como para meter un niño...

"Estamos en un país con determinadas dificultades para la gente para invertir, aunque suene fatal, en montar una familia", ha comenzado explicando el veterinario. A esto se suma la tendencia de que la gente joven, "yo lo veo por mi hija", ha indicado, tener hijos es algo "utópico". "Ven casi imposible poderse emancipar y buscarse un piso, pues como para meter un niño", ha manifestado.

Entonces mucha gente sustituye los hijos por mascotas, aunque a algunos les parezca "aberrante", pero "en el fondo, todos necesitamos dar y recibir cariño", ha apuntado. "Y esta es la realidad a la que hemos llegado y ha provocado este aumento", porque las mascotas son consideradas como un familiar más, lo que implica más gasto para ellas.

Ahora hay más concienciación sobre los cuidados que necesita un animal

Otro dato a destacar, según ha contado Rodríguez, es que ahora hay más concienciación sobre los cuidados que necesita un animal. "No es suficiente con darle de comer. ¿Requiere un baño? Hay que dárselo. ¿Tiene que ir al veterinario? Vamos al veterinario", ha ejemplificado.

"El mercado de las mascotas superará los 4.000 millones de euros en breve", ha resaltado. Esto también se debe, por ejemplo, a que sobre todo las nuevas generaciones se inclina "por marcas de comida con valores éticos", un 57% según las estadísticas ofrecidas por la Global Consumer Insights Survey 2024 de PwC, mientras que el 71% está dispuesto a pagar más por productos sostenibles.

Para Carlos Rodríguez, que ha celebrado esta noticia, es fundamental fijarse en la composición de los alimentos, y recomienda, por ejemplo, comprobar si un alimento está aprobado, en cuántos animales se ha hecho, para cuántos tipos de perros sirve...