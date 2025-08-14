Un ganador de la Bonoloto se lleva más de 2,4 millones en Barcelona al acertar los seis números

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) percibirá más de 2,4 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este miércoles, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cómo funciona la bonoloto?

Es un sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado en el que se deben elegir seis números del 1 al 49. Cada día se obtienen seis números ganadores, un número complementario y un reintegro. Los premios se reparten en varias categorías, desde acertar los seis números principales (primer premio) hasta el reintegro, que devuelve el importe jugado.

El sorteo se celebra de lunes a sábado y si no hay acertantes de primera categoría, el bote se acumula para el siguiente sorteo.

Más de dos millones de premio

El afortunado de Santa Coloma de Gramanet ha acertado los seis números, y además, ha sido el único en hacerlo. Por tanto, recibirá un total de 2.444.787,44 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 18 de Santa Coloma (Barcelona), situada en avenida de Santa Coloma, 13.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 13 de agosto, ha estado formada por los números 19, 26, 33, 34, 36, 49. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.905.146 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Hellín (Albacete); en la número 3 de Mazarrón (Murcia); en la número 23 de Getafe (Madrid) y en el Despacho Receptor número 30.635 de Santiago De Compostela (A Coruña).