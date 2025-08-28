Galicia convoca oposiciones para bomberos forestales: requisitos, fechas y exámenes

La Xunta de Galicia ha convocado oposiciones para cubrir 71 plazas de bombero forestal de la categoría de jefe de brigada. Del total de vacantes ofertadas, se reservarán 36 para la promoción interna y 35 para el turno libre, de las cuales tres estarán destinadas a personas con discapacidad general.

¿Qué requisitos debo cumplir para ser jefe de brigada de los Bomberos Forestales de Galicia?

Aquellas personas que deseen concurrir en la convocatoria por medio del turno libre deberán acreditar la nacionalidad española o la de algún Estado miembro de la Unión Europea; poseer la capacidad funcional para desarrollar las tareas del puesto; no haber sido apartado del ejercicio de ninguna Administración mediante expediente sancionador y poseer el título de técnico de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural o técnico superior en Gestión Forestal y Medio Natural o titulación equivalente, así como el de conducir tipo B.

Del mismo modo, quienes participen por medio de la promoción interna tendrán, además, que llevar dos años trabajando en la misma categoría que se oferta. Y las personas con discapacidad, por su parte, tendrán que acreditar un grado del 33%.

¿Cómo me puedo inscribir? ¿Cómo lo hago?

El proceso de inscripción abrió el miércoles 27 de agosto y finaliza el 23 de septiembre de 2025.

Para apuntarse, los candidatos deberán acceder a la página web de la Xunta de Galicia, donde deberán localizar la convocatoria; cumplimentar los formularios requeridos; anexar los documentos requeridos y seguir los pasos marcados.

¿Cómo serán los exámenes para ser jefe de brigada de los Bomberos Forestales de Galicia?

El proceso de selección se regirá por medio de concurso-oposición tanto para el turno libre, como para la promoción interna.

Oposición

Estará compuesta de tres ejercicios. En el primero de ellos se dividirá en dos partes, en la primera los candidatos deberán superar un cuestionario tipo test teórico de 90 preguntas, de las cuales 25 se extraerán de la parte general del programa y las 65 restantes de la específica. Las personas que concurran por promoción interna no tendrán que contestar a la parte general. Mientras que en la segunda parte, también deberán superar un cuestionario de carácter práctico de 50 preguntas tipo test. La promoción interna necesitará haber contestado de manera correcta al 40% de las cuestiones.

El segundo ejercicio versará de superar una prueba física de 'Field Test', es decir, caminar 3.200 metros sobre terreno plano con 11 kilogramos a sus espaldas. En esta prueba se establecen diferencias tanto de puntuación, como de tiempo, y a su vez, también hay diferencia por ser hombre o mujer.

El tercer ejercicio tendrá dos pruebas. La primera consistirá en traducir un texto de castellano a gallego, las personas que acrediten el nivel Celga 4 o equivalente estará exento de realizar la prueba. A su vez, la segunda prueba será a la inversa, habrá que traducir un texto del gallego al español.