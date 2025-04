El funeral del papa Francisco: sencillo y pegado a la tierra

Cuando el Papa Francisco fue elegido Pontífice, una de las primeras cosas que hizo fue acercarse hasta el hostal donde vivía a pagar la cuenta antes de dirigirse a su nueva casa, el Vaticano. Después decidió no vivir en el Palacio Apostólico, eligió una habitación sencilla en la residencia de Santa Marta donde viven los cardenales cuando vienen a Roma. Cambió el coche grande blindado que utilizaban los papas por un pequeño utilitario blanco. Y cuando tenía que cambiarse las gafas él mismo iba a la óptica, para sorpresa de quienes se lo encontraban por la calle. Estos gestos desvelan cómo era la personalidad de Francisco que dejó escrito que su funeral debía ser mucho más sencillo que el de papas anteriores.

Adios a tradiciones medievales en los funerales de los papas

Tradicionalmente, los papas se enterraban cuando el Camarlengo de la Santa Sede certificaba la muerte del Pontífice golpeando su frente con un martillo de plata, pronunciando su nombre tres veces y comprobando con una vela y un espejo que no había ningún hálito de vida. Obviamente estos métodos ya no se utilizan, de la misma manera que ya no se destruye el anillo del pescador con el que el Pontífice fallecido lacraba los documentos oficiales. Este anillo ahora quedará conservado para siempre en los Museos Vaticanos.

Los cambios que el Papa Francisco introdujo a las normas de las exequias de los papas que introdujo Juan Pablo II en la Constitución Universi Dominici Gregis en 1996, harán que su funeral sea bastante más sencillo y con menos boato que los que hemos visto en anteriores ocasiones.

Tres Estaciones hasta que el papa reciba sepultura

La constatación "de carácter sagrado" de la muerte de Francisco ha de realizarse en la capilla del Palacio Apostólico, residencia oficial de los papas. Su cuerpo depositado inmediatamente en un único ataúd de madera con el interior de zinc. Ya no se utilizarán los tres ataúdes (ciprés, plomo y roble) en los que vimos a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. No hay velatorio privado para altos cargos de la Santa Sede. El cuerpo del papa Francisco será velado directamente en la Basílica de San Pedro, donde tantas veces le vimos dirigir mensajes al mundo. Francisco quiso que su velatorio fuera el mismo para todo el pueblo de Dios.

Benedicto XVI el último papa que vimos sobre un catafalco

Lo más probable es que el féretro del papa Francisco sea colocado en el suelo, en la misma tierra, despojado de todo lujo, para que los fieles puedan despedirse de él al menos durante tres días. Francisco no quería que su ataúd fuera colocado en ningún catafalco en altura. El dia antes de la misa funeral, se cerrará el ataúd y sobre él se colocarán los Evangelios, cuyas páginas quedan a merced del viento en una de las imágenes que suelen resultar más conmovedoras del funeral.

Enterrado en Santa María La Mayor

Francisco ordenó que en el futuro, los papas se entierren donde ellos deseen y él quiere se inhumado en la Basilica Santa María Mayor Roma, fuera del Vaticano. El motivo es que en la capilla Paulina mirando al altar de Santa María, a la izquierda, se encuentra el icono de la Virgen Salus Populi Romani. Es la patrona de Roma a la que siempre le tuvo una gran devoción. De hecho, siempre que salía de viaje oficial iba allí a ofrecer un ramo de flores a la Virgen.

El Camarlengo, al frente de la Iglesia

Desde el momento en que se ha producido la Sede Vacante -ausencia de Pontífice vivo- el Camarlengo -cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell- ha asumido el gobierno y administración de la Iglesia. Pero Francisco eliminó la llamada "Cámara Apostólica", los funcionarios de la Curia que le asistían durante la gestión de la Sede Vacante.