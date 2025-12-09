Fundación Princesa de Girona: talento joven en acción.

Inspirar. Preparar. Movilizar. Son los grandes ejes desde ahora de la Fundación Princesa de Girona, que mantiene el cometido de captar y encauzar el talento joven. Desde Girona, desde Cataluña y para toda España, se trata de impulsar y desarrollar el talento. La Fundación define cómo quiere impulsar su cometido en los próximos 4 años.

Claves que se reforzaron en la última reunión del Patronato de la Fundación, que presidieron los Reyes. La FPDG, señala su director Salvador Tasqué, no es una fundación que se dirige a los jóvenes, sino al talento de forma inclusiva. "Un talento que tenemos todos y con búsqueda de espacios para desarrollarlo". "Empoderar al joven y hacerle ver que todos tienen un talento y que simplemente, a veces, lo que les falta es asesoramiento o acompañamiento". "Somos una Fundación que apuesta por el talento joven; talento que apoyamos". Se creará también el Observatorio Princesa de Girona, un espacio digital vivo que tendrá disponibles los estudios que realice la Fundación.

Cada vez más presencia de la princesa Leonor

Este pasado mes de octubre, el Rey dijo en Oviedo que es momento de ir cediendo el paso a su hija Leonor en los Premios Princesa de Asturias. Aunque también dijo que ni él ni la Reina quieren desvincularse de la Fundación. Y ese mismo mensaje se puede trasladar a la FPDG. En 2029, cuando la FPDG cumpla 20 años, la Princesa cumplirá 24 años, una edad joven, pero ya adulta y estará en plena formación universitaria.

Es evidente, afirma Salvador Tasqué, director de la FPDG, que "cada vez más la Princesa va a tener un papel más relevante", aunque no ha llegado el momento de que ella asuma todo el peso ni en la Fundación ni en la ceremonia de entrega de los Premios, que volverá a tener al Gran Teatre del Liceu de Barcelona como escenario. Se quiere que este escenario sea el que acoja los premios, al menos hasta que la FPDG cumpla su vigésimo aniversario en 2029.

La marca Princesa de Girona cada vez funciona mejor por sí misma

Salvador Tasqué tiene una cosa clara: "La marca Princesa de Girona cada vez funciona mejor por sí misma como marca. La activa la propia Princesa durante el año. Es reconocida por la gente joven". Una Fundación que apuesta por todo el territorio español y que genera también mayores conexiones con el mundo iberoamericano.

"Queremos ser muy queridos y visibles en Cataluña. Acercar todos los valores de la Fundación a toda Cataluña, sin perder Girona. Que se entienda que, desde Cataluña, la Fundación es capaz de hacer proyectos para jóvenes de toda España", añade Salvador Tasqué.

El Plan Estratégico para los próximos 4 años está ya en marcha, con un Patronato que supera los 110 patronos y con entradas recientes muy fuertes como Grifols o Amazon. No hay que olvidar que la FPDG es una Fundación privada, con la presidencia de Honor de la Princesa Leonor.

El Tour del Talento, uno de los grandes elementos para movilizar

El Tour del Talento es uno de los grandes elementos de la Fundación para movilizar, porque deja también un legado en las ciudades donde se desarrolla y opera fuera de España. Durante el primer semestre de 2026 volverá a poner rumbo a cinco ciudades, inaugurándose en febrero en el cinturón metropolitano de Barcelona, concretamente en Sant Boi de Llobregat, extendiendo su incidencia en otras poblaciones del Baix Llobregat. El Tour del Talento recalará también en Huesca, Alcalá de Henares (Madrid), Granada y Murcia. Durante 2025 ha reunido a más de 45.000 asistentes, consolidándose como un gran movimiento para impulsar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

Desde Girona para toda Cataluña y España

"Es importante entender el equilibrio —en el caso de Cataluña— entre el Liceo y el resto de Cataluña", señala Salvador Tasqué. Por eso se ha definido una agenda para todo el año también en la ciudad sede de la Fundación, Girona. Habrá actividades de acción social en barrios con necesidades relevantes. Girona es también el escenario de los premios del Deporte, donde 6 jóvenes y una institución son reconocidos. Es un proyecto que nace este año para acercar los valores del deporte al resto de jóvenes. Se reconoce el talento deportivo joven oro, plata y bronce.

La FPDG quiere ser muy conocida también en la Universidad y en la FP. Nacerá el Observatorio del Talento Joven Fundación Princesa de Girona, para hablar de docencia, talento joven e IA.

El foco en Valencia a lo largo de este último año

Acompañar a los jóvenes de Valencia tras las devastadoras consecuencias de la DANA ha sido uno de los propósitos de la FPDG a lo largo de 2025. Dentro del Plan en Valencia se han apoyado escuelas, asistencia psicosocial con unidades desplazadas y psicólogos que han atendido más de 2.000 casos in situ. Se ha ayudado en emprendimiento, en la parte cultural y en la emocional.

Sigue aquí en directo la ceremonia de entrega del Galardón Princesa de Girona a los Valores para jóvenes deportistas.