Ni el frío ni la lluvia frenan a los Reyes Magos: España se prepara para la noche más mágica del año

Los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) tienen prevista su llegada este lunes a España, acompañados de previsiones de frío, lluvia y nieve asociadas a la borrasca 'Francis', lo que ha provocado cambios horarios y de fecha en numerosas cabalgatas, con algunas celebradas ya este fin de semana y otras retrasadas al martes 6 de enero. En cualquier caso, todas ellas tienen un denominador común: repartir ilusión entre los más pequeños.

Cabalgata de Reyes en Madrid

En el caso de Madrid, la Cabalgata mantiene su horario previsto para este 5 de enero a las 18:00 horas y partirá del paseo de la Castellana hasta el Palacio de Cibeles. Incorporará a personajes literarios como Don Quijote o Julio Verne, en un desfile que tiene como lema 'El saber compartido'. Además de las tres carrozas reales, la cabalgata arrancará con una gran estrella de Oriente luminosa, acompañada de constelaciones y ángeles custodios.

En otros puntos de la Comunidad de Madrid, los Reyes recurrirán a medios de transporte alternativos, como el autobús en el caso de Alcorcón, antes de llegar a sus carrozas.

Barcelona mantiene horarios

También se mantienen las celebraciones y el horario previsto en Barcelona, donde los Reyes Magos llegarán al Portal de la Pau a las 16:30 horas a bordo de las Golondrinas, las clásicas embarcaciones del Puerto de Barcelona. Allí serán recibidos por el alcalde, Jaume Collboni, dando inicio a la Cabalgata por la ciudad a las 18:00 horas.

Vigo: recorrido y recepción oficial

En Vigo, la Cabalgata de los Reyes Magos mantiene su horario y recorrido. Saldrá este lunes sobre las 18:00 horas desde la Avenida de Castelao y finalizará en la rotonda del Bicentenario. El desfile contará con 11 carrozas, seis de ellas municipales. Al finalizar, sobre las 20:00 horas, los Reyes recibirán las llaves de la ciudad en la Porta do Sol.

Alicante: una de las cabalgatas más multitudinarias

Alicante recibirá este lunes a los Reyes Magos con un séquito de más de 1.300 personas y 24 carrozas. Llegarán al Puerto de Alicante a las 17:00 horas y el desfile comenzará a las 19:00 horas, finalizando en la plaza del Ayuntamiento sobre las 21:30 horas.

Otras ciudades sin cambios

Los Reyes Magos mantienen su horario en ciudades como Ciudad Real, donde se repartirán 6.600 caramelos y 87.000 nubes; Monzón (Huesca), donde llegarán en tren a las 18:45; Las Palmas de Gran Canaria, con llegada por mar; o Badajoz, donde llegarán en un tren de Renfe a las 16:30 horas. En Zaragoza, su alcaldesa ha advertido de que será una de las cabalgatas más bonitas, pero también más frías.

Cabalgatas retrasadas al 6 de enero

En la Comunidad Valenciana, algunas cabalgatas se han retrasado a la mañana del martes 6 de enero, como en Torrent (11:00 horas), Gandía o Crevillent. En Ibiza, la cabalgata de Sant Antoni también se traslada a este martes.

Andalucía: adelantos, cambios y suspensiones

En Andalucía, las capitales celebran las cabalgatas este 5 de enero, aunque la borrasca 'Francis' ha provocado cambios en Granada, Jaén, Almería y Cádiz. En Málaga, se mantiene la cabalgata a partir de las 18:00 horas, con 20.000 kilos de caramelos y 13 carrozas, aunque se modifican horarios en Torremolinos, Marbella y Antequera.

Granada ha adelantado su Cabalgata a la mañana del 5 de enero, hasta las 14:00 horas. En Almería, el pasacalle se ha adelantado a las 12:00 horas por la previsión de lluvia.

Avilés y Murcia ajustan horarios

En Avilés, la Cabalgata se ha adelantado una hora, manteniendo la tradicional llegada por mar. En Murcia, el inicio se adelanta a las 16:30 horas para aprovechar una franja sin lluvia, según la AEMET.

Algunas localidades celebraron sus cabalgatas durante el fin de semana, como varios municipios de Almería y de la Región de Murcia. En otros puntos, como San Fernando y Motril, las cabalgatas han sido suspendidas. En Puerto Lumbreras, se ha cancelado el desfile y se ofrecerá una recepción oficial este lunes.