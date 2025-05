Frank Cuesta denuncia que está siendo coaccionado: "Estoy siendo víctima de extorsión"

El naturista y herpetólogo Frank Cuesta ha denunciado en sus redes sociales que desde hace semanas está siendo víctima de extorsión. Por esta razón se vio obligado a publicar un vídeo en el que aseguraba que no había adoptado sino comprado los animales que tiene en el Santuario, que no posee las titulaciones que se le atesoran y que tampoco tiene cáncer. Asimismo, ha mostrado un mensaje en el que el usuario 'chi.Wildlife' le estaría enviando el guion del comunicado que leyó en la grabación.

"Desde hace semanas estoy siendo víctima de una extorsión. Filtrando fotos privadas, audios, WhatsApp e información dentro de mi ordenador por más de una década. Filtrando también información de mi familia y cercanos. La manipulación, amenazas y sadismo es inaguantable. Aquí el guion del video para que no salieran más filtraciones familiares y personales", ha expresado en un post publicado en su perfil de 'X'.

¿Qué ocurre con Frank Cuesta?

El martes Frank Cuesta difundía un vídeo en el que aseguraba que "no tengo cáncer, llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer", al tiempo que señalaba que "ni soy veterinario, ni herpetólogo". Asimismo, y en relación con los animales del Santuario, afirmaba que "todos los animales han sido comprados". Por último, justificaba estas actuaciones con un "grave problema que tengo de mitomanía y ego".

Esta publicación sacudía las redes sociales y hacía que se disparasen las dudas sobre la veracidad del vídeo subido por Cuesta. Tal fue la reacción que su propio hijo, Zape, salió a atajar los rumores y lanzó un mensaje de apoyo a su padre: "Llevamos dos meses bajo acoso. Me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto a su pelo caer a cachos durante sus tratamientos".

Horas más tarde, Frank volvió a publicar otro vídeo en el que el tono era completamente distinto, enfadado y harto, Cuesta indicaba que "he intentado solucionar este problema cuatro veces". "Ahora me arriesgo a que saquen todo, me jodan la vida y quedar como un soez y un guarro, pero ya me da igual", añadía, al tiempo que expresaba que "hoy he puesto un vídeo de un guion que se me mandó y que esta mañana han corroborado que se me mandó y que si yo hacía este vídeo se paraba todo este acoso".