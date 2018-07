Francisco, a los cardenales electores: "Que Dios les perdone lo que han hecho"

El cardenal arzobispo Emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha revelado que el Papa cenó anoche con los cardenales electores después de ser elegido. "Buenas noches y que Dios les perdone lo que han hecho", ha relatado Amigo que fueron sus palabras.



En declaraciones a los periodistas en el Obelisco de la Plaza de San Pedro, en Roma, Amigo también ha explicado que, una vez que Jorge Mario Bergoglio fue elegido nuevo Papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de Francisco, no lloró como suele ser habitual "porque le daba vergüenza". De todos modos, ha revelado que ha visto al nuevo Papa "muy tranquilo y relajado".



Además, ha indicado que el nombre elegido -Francisco- es por San Francisco de Asís. "Hay muchos franciscos y todos santos pero el original es el original", ha explicado. En la misma línea, ha destacado "el interés por los pobres" de este santo y ha añadido que esta elección supone "un signo sobre lo que desea que sea su Pontificado". "El Papa se preocupa por las situaciones en las que sufre la gente, por los más insignificantes, quiere estar cerca de todos", ha relatado.

El arzobispo de Sevilla revela que el nuevo Papa ha desayunado con el resto de cardenales

Así, ha explicado que, además de cenar anoche con los cardenales electores, también ha desayunado con ellos. "Cuando esta mañana bajé a desayunar a las 7.30 horas, estaba ya con un grupo de cardenales como uno más, se ha acercado a mí y me ha dicho: ¿Carlos, cómo has dormido?", ha contado.



Sobre sus impresiones sobre el Cónclave, Amigo ha confesado que lo vivió "con responsabilidad y mucha paz". "No sé si será porque hemos estado bajo llave pero ahora siento más libertad", ha indicado. En cualquier caso, ha señalado que "no ha notado diferencias con otros cónclaves"



Por otro lado, ha calificado de "normal" el hecho de que se hayan realizado cinco escrutinios para elegir al nuevo Pontífice. "Podía parecer difícil porque era necesaria la mayoría cualificada pero hemos visto que no es así", ha insistido.



"Parece que fuera se ha visto de otra forma", ha añadido en alusión a la prensa, que barajaba otros nombres como posibles Pontífices. "Parece que los periodistas pensaban fuera de otra manera, a ver si hablan más con el Espíritu Santo", ha asegurado.



Por último, ha afirmado que, una vez que el nuevo Papa salió al balcón para impartir la bendición 'Urbi et orbi', fue "muy emocionante". "Había mucha gente en la plaza esperando, era admirable, un espectaculo increíble", ha relatado.