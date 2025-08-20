Francia investiga la muerte de un 'influencer' emitida en directo en redes

Este pasado lunes, en Contes, cerca de Niza, mientras emitía un directo en Kick, Raphaël Graven, más conocido como Jean Pormanove, falleció. Llevaba varios días en directo siendo maltratado por otros dos participantes en la misma emisión, mientras que la plataforma no censuraba en ningún momento el contenido.

Pormanove tenía 46 años, era exmilitar y estaba presente en distintas plataformas como TikTok, donde contaba con más de 500 mil seguidores. Su contenido se basaba en recibir agresiones y humillaciones por parte de otros creadores de contenido.

La emisión en directo duró más de diez días, exactamente 289 horas, y el 'streamer' murió mientras dormía. Los otros dos presentes, al darse cuenta de que no reaccionaba, apagaron la cámara y pausaron la emisión.

La investigación está abierta

La Fiscalía de Niza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte, se le hará además una autopsia. El video muestra actos de violencia extrema hacia Graven y un tercero llamado Coudoux, pero hasta que no esté completa la autopsia no se sabrá si esa es la causa del fallecimiento.

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, ha denunciado que "Jean Pormanove ha sido humillado y maltratado durante meses en la plataforma Kick" y que estos actos son "horrorosos". Asegura que trabajará "para crear un internet más seguro" e insiste en que "todas las plataformas tienen la responsabilidad legal de retirar este tipo de contenidos".

Los acompañantes del fallecido durante el directo, han lamentado su muerte a través de redes sociales y han asegurado que "le echarán de menos".

Investigación previa en enero

Ya el pasado mes de enero saltaba la alerta de que Kick no estaba censurando este comportamiento y la fiscalía de Niza abrió una investigación que todavía sigue en curso. Entre los delitos de los que se les acusa son por provocación pública al odio y la violencia a través un medio de comunicación digital, violencia voluntaria en reunión sobre personas vulnerables y registro y difusión de imágenes relativas a la comisión de infracciones.

Twitch, otra plataforma de videos en directo, ya había tenido problemas con el contenido que se emite en su página y ha estado tomando medidas, ahora la señalada es Kick, que parece ser mucho más permisiva.