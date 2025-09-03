La Fiscalía de Madrid pide dos años de cárcel, la inhabilitación y 100.000 euros de multa al organizador del Mad Cool

A pesar del cambio de ubicación, el festival de música Mad Cool sigue batiendo récords, este año ha logrado reunir a más de 150.000 personas en torno a las actuaciones de Muse, Olivia Rodrigo o Thirty Seconds to Mars. Sin embargo, las buenas noticias parecen haber terminado, ya que la Fiscalía de Madrid pide dos años de cárcel, 100.000 euros de multa y la inhabilitación de dos años de su organizador por el exceso de ruido registrado durante su edición del 2023, lo que supondría un delito contra el medioambiente.

Pero las malas noticias no terminan aquí, ya que el ministerio público madrileño pide también una multa de 73.000 euros contra la empresa organizadora Mad Cool Festival SL, además de la inhabilitación durante dos años, por lo que no podrían optar a ayudas públicas ni disfrutar de incentivos fiscales, ni de la seguridad social.

El texto de la Fiscalía se ha publicado después del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid haya decidido abrir juicio oral contra el administrador único del Mad Cool J.J.A.L., así como contra la propia empresa. En el auto detalla que el dueño "por razones puramente comerciales" desoyó las restricciones que hace el Ayuntamiento de Madrid para los días 6,7 y 8 de julio de 2023.

Del mismo modo, el documento recoge que el organizador sobrepasó los límites "con conciencia de la posibilidad de que las actuaciones programadas transmitieran unos resultados sonoros que sistemáticamente excedieran los límites permitidos, ya de por sí extraordinarios, con las grandes molestias a los vecinos residentes afectados de Madrid y Getafe".

Lo cierto es que el certamen musical contaba con una licencia especial del consistorio madrileño que le permitía superar los límites en momentos y puntos exactos. Concretamente, podía hacerlo de 17:00 a 20:00 horas si no se superaban los 100 decibelios cuando las personas se sitúen a un metro y medio de los altavoces de cada escenario y los 65 a metro y medio de la fachada de las viviendas.

No obstante, ambas condiciones fueron incumplidas. Varias mediciones realizadas por la Policía Municipal de Madrid y la de Getafe midieron 81 decibelios justo antes de la una de la madrugada en un edificio de la ciudad del sur de Madrid.

Este hecho provocó que el consistorio madrileño le impusiera una multa de 22.001 euros a la promotora, quien decidió acogerse al pronto pago y la sanción se redujo hasta los 13.200 euros. La Fiscalía ha pedido que dicha cantidad sea reducida de los 73.000 que solicita. Además, cuatro vecinos también iniciaron acciones legales contra la empresa y ahora el ministerio público solicita que se les indemnice con 6.000 euros a cada uno por daños morales.

Por último, la plataforma de afectados Stop MadCool también se ha personado en esta causa, ya que denuncia que el exceso de ruido se dio durante todo el evento que tuvo lugar en Iberdrola Music de Villaverde, ubicado a trescientos metros de edificios de viviendas.