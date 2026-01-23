La Fiscalía archiva la denuncia por acoso contra Julio Iglesias: estos son los detalles

El mito de la música española Julio Iglesias se ve libre de una sombra judicial que lo perseguía desde hace semanas. Una decisión de la Fiscalía establece que las denuncias presentadas hace semanas por parte de dos extrabajadoras del hogar del intérprete en su residencia en República Dominicana y Bahamas, han sido archivadas.

El motivo por el cual la causa se desestima

La Fiscalía ha ordenado el sobreseimiento de las diligencias preprocesales al entender que no existe competencia de los tribunales españoles, ya que los supuestos hechos ocurrieron en residencias del cantante en las islas caribeñas.

Esta resolución pone fin a una investigación abierta hace poco más de un mes, centrada exclusivamente en valorar la jurisdicción española.

El origen de la denuncia

Todo comenzó con la denuncia presentada en nombre de dos extrabajadoras de Julio Iglesias, que atribuían al artista delitos graves como acoso sexual, agresión y trata de seres humanos con fines de servidumbre.

Los hechos denunciados se remontan a 2021 y afectaban a empleadas en propiedades del cantante en el Caribe, lo que desde el inicio planteaba dudas sobre la competencia territorial española.

La defensa del cantante gana la partida

La defensa de Iglesias había insistido en los últimos días en solicitar el archivo, argumentando precisamente la "ausencia total de jurisdicción" española.

"La Fiscalía ha confirmado lo que defendíamos: ni las denunciantes son españolas ni los hechos ocurrieron aquí", señalaron fuentes cercanas al artista, que respira aliviado tras esta resolución.

Iglesias por su parte publicó en sus redes sociales fotografías de conversaciones con las supuestas empleadas donde estas le contestaban de forma cariñosa a sus mensajes, con la intención de evidenciar que lo expresado por su parte no corresponde con el trato recibido.