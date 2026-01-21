ACCIDENTE DE TREN

"No me fío. En este momento, me da miedo subirme a un tren": la sentencia de Antonio Caño tras el accidente de Adamuz y el de Rodalies

Antonio Caño asegura en Más de uno que siente "inseguridad" tras los últimos accidentes de tren y apunta al Gobierno: "Los Gobiernos suelen ser una máquina de mentir".

Alsina critica la falta de explicaciones de Adif en su toma de decisiones: "Queriendo transmitir tranquilidad acabas consiguiendo lo contrario"

Última hora del descarrilamiento de Rodalies, en directo: nuevo accidente de tren con un muerto y más de 30 heridos

El sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga general en todo el sector tras los últimos accidentes

El accidente en Gelida, en el que ha muerto un joven maquinista en prácticas, se ha sumado al siniestro en Adamuz para completar una semana fatal en la red ferroviaria española. Aunque por causas diferentes, los dos accidentes han causado incertidumbre en la población en lo que a trenes se refiere, como afirma Antonio Caño en Más de uno: "Como usuario del tren, la única condición en la que puedo hablar del tema, no me fío".

"He perdido totalmente la confianza en la seguridad de la red ferroviaria española", afirma Caño, que insiste en que le da "miedo" subirse a un tren en estos momentos por el estado de las vías: "No sé si las vías están en buen estado, si el mantenimiento es correcto, no sé si existe un sistema de control que le corresponde al Gobierno que me permita subirme al tren con seguridad".

Así, considera que es "triste" que la gestión del Gobierno en este ámbito haya creado "inseguridad" en los usuarios y hace referencia al comunicado del sindicato mayoritario de maquinistas. "El estado de la red es motivo de preocupación de profesionales como son los maquinistas y eso es suficiente para generarme inseguridad", comenta.

Además, señala al Gobierno por las palabras de Pedro Sánchez este martes en las que aseguraba que la ciudadanía debe buscar información sobre los accidentes solo en canales oficiales: "Mi experiencia es que los Gobiernos suelen ser una máquina de mentir, de difundir mentiras. La información oficial suele ser la que a veces no se ajusta a la verdad".

Por tanto, Antonio Caño recuerda que este Gobierno ha "perfeccionado" el "deformar la realidad y contar mentiras". "No estoy hablando de juicio a un Gobierno en particular, no es necesario recordar que nada menos que un presidente contó a los directores de los medios quién era el responsable del 11-M y les mintió".

