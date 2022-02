Fin de la mascarilla en exteriores: ¿Dónde sigue siendo obligatoria y cuándo se puede quitar?

El Consejo de Ministros ha aprobado por unanimidad eliminar el uso de las mascarillas en exteriores. Una medida que entra en vigor este mismo jueves 10 de febrero una vez que hoy se publique en el Boletín Oficial del Estado. Esta norma ha suscitado mucho debate y ha sido cuestionada por expertos y epidemiólogos desde que fuera aprobada el pasado 22 de diciembre en la Conferencia de Presidentes ante el aumento de contagios debido a la variante ómicron y su uso fue prolongado la semana pasada a través de un Real Decreto.

Portugal, Andorra, Bélgica, Hungría o Polonia son países que ya llevan semanas sin la mascarilla en exteriores. Italia levanta su uso este mismo viernes. Más allá han ido Dinamarca o Finlandia donde directamente han eliminado todas las restricciones.

¿En qué situaciones hay que seguir llevando la mascarilla en exteriores?

No en todas las situaciones estará permitido no llevar la mascarilla en la calle. De tal forma, seguirá siendo obligatoria cuando haya aglomeraciones en las que no se pueda garantizar el metro y medio de distancia interpersonal o en el caso de eventos multitudinarios al aire libre.

Los niños tampoco tendrán que usarla en los colegios

Los niños podrán estar "jugando sin mascarillas en los colegios" a partir del próximo jueves, cuando entrará en vigor la nueva norma por la que se elimina su obligatoriedad en exteriores que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros.

Así lo ha informado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la que ha dado cuenta de la "gran noticia" que supondrá para los más pequeños, sus padres y sus profesores poder estar en el recreo sin la mascarilla. "Han dado un gran ejemplo de responsabilidad", ha celebrado.

Aforos en estadios y pabelones

El aforo en eventos deportivos todavía no volver a ser del 100%. En los estadios de fútbol se aumentará del 75% actual hasta el 85%, mientras que en recintos cerrados, como en partidos de baloncesto, pasa del 50% al 75% de ocupación.

Las autonomías critican "los bandazos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que el Gobierno está “mareando” a la población: "Primero el pasaporte covid en unos sitios sí y en otros, no; la mascarilla era importante y luego no, y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando, además, que en los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido”.

El consejero de Sanidad de esta comunidad, Enrique Ruiz Escudero, se pregunta qué ha ocurrido para que cambie de criterio y ha pedido al Gobierno "más rigor y fiabilidad".

Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado "la sensación de vaivén e inseguridad" que da el Gobierno: "Nos ahorraríamos bastantes discusiones estériles si el Ministerio aceptase que cuando una propuesta se basa en criterios clínicos no debemos rechazarla solo por quien la hace".

Del mismo modo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afeado los "bandazos" del Ejecutivo y le ha acusado de no haber escuchado antes ni a un comité científico y técnico, que oriente a las administraciones, ni a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que el anuncio de Darias es "electoralista" y muestra que el presidente Pedro Sánchez "sólo acierta cuando rectifica".

"No tengo nada en contra de que se retiren las mascarillas en el exterior, justamente al contrario. Si se toma una medida, será muy acertada y contará con todo mi apoyo, aunque el Gobierno de Aragón estará a lo que se decida en el de España y sobre todo en el Consejo Interterritorial entre los consejeros de Sanidad y la propia ministra", ha afirmado por su parte el presidente de esta comunidad, Javier Lambán.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, también ha compartido la decisión del Gobierno porque "esta exigencia de la mascarilla al exterior se tenía que quitar lo antes posible".

La consejera de Salud de La Rioja, María Somalo, ha asegurado que "es viable la eliminación progresiva de medidas" contra la covid-19. Mientras que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, seguirá llevando la mascarilla en exteriores porque, a su juicio, su uso ha sido "positivo". "No vayamos a caer en la sensación de que como nos dicen que ya no hay que llevar más mascarilla en exteriores esto está controlado", ha concluido.