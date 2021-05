Fin del estado de alarma y confinamiento en Castilla - La Mancha, Andalucía, Cataluña, Madrid, restricciones y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Los epidemiólogos piden no relajarse porque la pandemia aún no ha terminado

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha hecho este lunes un llamamiento a la ciudadanía para que no baje la guardia tras el fin del estado de alarma, sobre todo en mayo y junio, porque la pandemia aún no ha terminado y aún existen territorios en alto nivel de riesgo.

La SEE ha corregido un comunicado anterior en el que pedía cuarentenas de 14 días para personas procedentes de países de alto riesgo: ahora aclara que el periodo que solicitan es de 10 días, que es el que ya impera para los viajeros originarios de varios países.

Desde el sábado, todas las personas llegadas desde India deben guardar 10 días de cuarentena, el mismo periodo que impera desde hace meses para los viajeros de Brasil, Sudáfrica, República de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

- ¿Debemos preocuparnos por la variante india del Covid-19?