Pedro Sánchez traslada al Rey un proyecto de renovación nacional con 10 compromisos

Según ha explicado Sánchez en rueda de prensa en Ferraz tras su audiencia de casi dos horas con Felipe VI, otros de esos compromisos son regeneración democrática, cohesión social, impulsar una reforma fiscal progresista y reindustrializar España y adaptarla a la transformación digital y la economía del conocimiento.

El líder socialista, que ha dicho que ha sido una reunión "cordial, de reencuentro después de meses de 'interin' en el proceso de primarias y resolución de la crisis de liderazgo del PSOE", ha destacado que han hablado sobre todo de los "desafíos del país", como la desigualdad generacional que sufren los jóvenes y la crisis territorial de Cataluña.

Sánchez ha asegurado que apoya al Gobierno en la defensa de la legalidad y la Constitución frente al proceso independentista en Cataluña, pero ha pedido a Mariano Rajoy que dé un "paso" hacia una solución política, en cuyo caso también le apoyará.

Para el secretario general de los socialistas, la situación en Cataluña se ha estancado, ya que hace tres años, cuando se reunió por primera vez en Moncloa con Rajoy, abogó por "una solución política". Ha comentado que el presidente del Gobierno, entonces, no le hizo caso.

Actualmente, en vez de un 9N, se prevé el 1 de octubre la celebración "o no", ha apuntado, de un referéndum que "sitúa a Cataluña fuera de la legalidad, de la Constitución y del Estatuto" y que carece de "garantías necesarias" para que se lleve a cabo.

De esta manera, Sánchez ha trazado la posición del PSOE respecto a Cataluña y hasta dónde está dispuesto a respaldar al presidente del Gobierno.

El líder socialista ha hecho también un balance "positivo y esperanzador" de la ronda de contactos que ha mantenido en las dos últimas semanas con los líderes de Podemos, Ciudadanos e IU en la que ha abogado por conformar una "unidad de acción" contra el Gobierno del PP.

Sánchez ha remarcado que "el rumbo está claro" y éste pasa por forjar una "alternativa" al Ejecutivo de Rajoy, aunque no presentando una moción de censura, algo que no ha descartado hacer en un futuro.

"Que nosotros no planteemos la moción de censura no quiere decir que la descartemos. No puede ser improvisada, vayamos paso a paso, construyamos el edificio por los cimientos", ha remarcado el líder del PSOE, que reconoce con Podemos discrepancias en los "ritmos".

Para Sánchez, hay "elementos de unión" transversales entre las tres fuerzas políticas que pueden servir para acercar posiciones en el trabajo parlamentario, como por ejemplo, en la necesidad de una reforma de la Constitución.