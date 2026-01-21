Felipe VI: "No podemos avalar comportamientos de otra época en política exterior"

Felipe VI ha pronunciado hoy un importante discurso con motivo de los 40 años de la entrada efectiva de España en las Comunidades Europeas. Y lo primero que ha querido resaltar es que cualquier fenómeno que afecte a nuestro mismo espacio político "nos está afectado a todos Nuestra fuerza es nuestra unidad: qué importante es, en estos tiempos, recordarlo".

No podemos dar Europa por descontada

El Rey ha pedido que seamos conscientes de la responsabilidad que conlleva preservar los logros conseguidos dentro de la Unión Europea., "Porque la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos. No podemos dar Europa -la Unión Europea- por descontada". "En la desmemoria de lo que ha supuesto la construcción europea está nuestra mayor amenaza", ha asegurado Felipe VI

Normas frente a planteamientos de otra época

A buen entendedor sobran las palabras. Hoy el Rey -sin nombrar a nadie en concreto- ha señalado que en política exterior, "esa Europa es la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación. O la que no puede aceptar -ni mucho menos avalar- planteamientos geopolíticos o de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo", ha añadido el Rey.

Los tiempos que corren, ha insistido Felipe VI, nos recuerdan que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración y al desencanto.

Felipe VI junto a presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola | Casa de SM el Rey

Refuerzo del pilar europeo dentro de la OTAN

"Sigamos trabajando en nuestra defensa -ha dicho el Rey- en nuestra autonomía estratégica, en el refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica. Es una necesidad inaplazable". El Rey ha recordado el vínculo trasatlántico que siempre nos ha guiado, de respeto y lealtad. "Sin ese vínculo estaremos abocados a un mundo más incierto, más inestable y más peligroso".

La gran aportación de España a la UE

El Rey, que ha recordado como estas cuatro décadas han cambiado a España y también cómo ha contribuido como país al crecimiento de Europa. "Esta historia me es muy familiar -ha dicho Felipe VI- porque es la mía; la mía y la de millones de españoles y de europeos partícipes de un proyecto de convivencia que nos ha hecho, a todos, más libres, más prósperos, e incluso más fuertes. Es esa la grandeza de la Unión".

Felipe VI a su llegada al Parlamento Europeo en Estrasburgo | Casa de SM el Rey

El Rey no ha olvidado a las víctimas del terrorismo de ETA

Felipe VI ha recordado como el 12 de junio de 1985, cuando en el Salón de Columnas del Palacio Real se firmó la adhesión de España a las Comunidades Europeas, "ese dia, la feliz noticia de nuestro regreso a Europa compartía las portadas con la terrible noticia de dos atentados de la banda terrorista ETA, con 4 víctimas mortales. Esa era también, la durísima realidad de la época. Quero, en esta casa de los europeos, rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo, del odio y de la violencia. Sobre esa trágica memoria, y para no volver atrás, hemos construido, los europeos, nuestro proyecto de concordia".

Los jóvenes

El Rey ha concluido su mensaje recordando a tantos millones de jóvenes "En nombre de todos los españoles -pensando en particular en los más jóvenes- y en esta casa de todos los europeos, hago votos porque sigamos defendiendo, alimentando y haciendo crecer ese valioso legado" que nos ha proporcionado la Unión Europea.

Pésame del Parlamento Europeo por los accidentes ferroviarios en España

Antes de iniciar sus palabras, el Rey ha recibido el pésame de parte de la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Mezzola, por las víctimas de los dos accidentes ferroviarios ocurridos en España en los últimos días. Se ha guardado, además, un minuto de silencio con los eurodiputados puestos en pie. Han declinado estar presentes junto al Rey, los eurodiputados del BNG, Compromís, Comunes, EH Bildu, ERC, Podemos y Sumar.

"Permítame agradecer también, de manera extraordinaria y muy sentida, en nombre de todos los españoles, las muestras de afecto que estamos recibiendo estos días, de tantas autoridades , instituciones y ciudadanos anónimos de tantos lugares -especialmente de los países de la Unión-, a raíz del terrible accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo, ya de noche, en el municipio de Adamuz, provincia de Córdoba". "Dentro del dolor inmenso por tantas personas que perdieron la vida, por las que resultaron heridas y por sus familias -ha dicho el Rey- esas expresiones de apoyo y de cercanía nos reconfortan y nos refuerzan en el espíritu y sentimiento europeo que es nuestro gran patrimonio compartido.