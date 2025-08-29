Felipe VI y Letizia terminan en Extremadura su recorrido por las zonas más afectadas por los incendios

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han puesto fin este viernes a su recorrido por las zonas más afectadas por los incendios que han arrasado varias regiones de España en las últimas semanas. Una visita que esta vez se centró en Extremadura, tras recorrer el pasado miércoles Castilla y León y el jueves Galicia.

Inicio de la jornada en Rebollar

La jornada comenzó en la localidad cacereña de Rebollar, en el Valle del Jerte, donde los monarcas fueron recibidos por decenas de vecinos. Felipe VI y Letizia conversaron con los ciudadanos y se mostraron interesados por la situación de las familias afectadas, así como por el trabajo de los equipos de intervención que han trabajado para controlar los incendios. Desde un mirador cercano, pudieron observar la belleza del valle y los cerezos que se salvaron de las llamas.

Visita a Cabezabellosa y Hervás

Posteriormente, los Reyes se desplazaron a Cabezabellosa, uno de los municipios evacuados durante los incendios, donde también mantuvieron encuentros con vecinos y con representantes de los cuerpos de seguridad y emergencias. La agenda continuó en Hervás, donde se reunieron con los alcaldes de los municipios más afectados para conocer de primera mano los planes de recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas, que suman más de 17.400 hectáreas en tres comarcas del norte de Cáceres.

En esta última jornada, los monarcas estuvieron acompañados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la presidenta de la Junta de Andalucía, María Guardiola, el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Cierre de la agenda de apoyo

Con esta visita a Extremadura, concluye la agenda que los Reyes han desarrollado durante esta semana para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales, tras recorrer el pasado miércoles Castilla y León y el jueves Galicia.