Felipe González matiza en un comunicado su comentario sobre la guerra de Gaza que Puente calificó como "vergüenza"

“Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?”, es la frase que pronunció el expresidente del Gobierno Felipe González y que ha generado una avalancha de críticas. Ahora, ha querido aclarar sus palabras sobre la guerra en Gaza, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a calificar como “vergüenza”.

En un comunicado, González ha reafirmado su condena a Hamás y la exigencia de que libere a los rehenes, pero al mismo tiempo ha endurecido su crítica contra Israel, responsabilizando al primer ministro Benjamin Netanyahu de la “desproporción, deshumanización y limpieza étnica” sobre la población palestina.

Un comunicado para “evitar tergiversaciones”

El expresidente asegura que sus palabras en un coloquio celebrado el viernes en Palma fueron malinterpretadas. Entonces, González se preguntó por qué Hamás no liberaba a los rehenes israelíes, ya que ello “quitaría totalmente la razón a Netanyahu”. Unas afirmaciones que rápidamente se viralizaron y que Puente, a través de su perfil en X, no tardó en calificar: “Dios mío. Qué vergüenza”.

En el comunicado difundido por la Fundación Felipe González, el exlíder socialista puntualiza que, casi dos años después del ataque terrorista de Hamás, mantiene su condena firme contra esa organización y reclama la entrega inmediata de todos los rehenes.

González también arremete contra la ofensiva israelí en Gaza, que califica de “inaceptable e insoportable”, y señala a Netanyahu como “el principal impulsor del antisemitismo que se está instalando en la opinión pública internacional”. A su juicio, la brutalidad de la respuesta militar israelí está alejando aún más la posibilidad de alcanzar una salida política.

“El camino de la solución de los dos Estados, que propicia España y que es motivo de debate en Naciones Unidas, está hoy más lejos que nunca”, lamenta el expresidente, que insiste en que ese debe ser el horizonte para garantizar la convivencia entre Israel y un Estado palestino “viable”.

Además, ha recordado que su compromiso con el conflicto de Oriente Medio se remonta a su etapa como presidente, con hitos como el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel en 1986, la organización de la Conferencia de Paz de Madrid en 1991 o su participación en los Acuerdos de Oslo de 1996. “Todo aquello desembocó en el asesinato de mi amigo Isaac Rabin”, rememora.