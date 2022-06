La felicitación de Felipe VI a Rafa Nadal: "Es el Rey de Roland Garros y el Rey del tenis"

El rey Felipe VI de España se mostró exultante por el decimocuarto Roland Garros que Rafa Nadal logró este domingo y, a la salida de la pista Philippe Chatrier, aseveró que el tenista español "ha dado una clave de que quizá continúe".

Entre gritos de "Viva el Rey" y "Viva España" del público, el monarca agregó que espera que el pie izquierdo del tenista le permita seguir más tiempo compitiendo.

"Desde luego se le ve que ganas tiene", aseveró el Jefe de Estado español, quien felicitó a Nadal en plena pista después de que este venciese con autoridad en tres mangas al noruego Casper Ruud.

"Le he felicitado, le he dicho que gracias y qué maravilla. Obviamente se le ve como diciendo lo he pasado mal, esto es un gran triunfo personal", observó.

Felipe VI definió al tenista de Manacor como "insuperable" y, ante una nueva pregunta de si hay Nadal para rato, insistió en que será el propio jugador que lo exprese.

"España le agradece y le tiene que homenajear por muchísimos años, por toda la historia, como han dicho aquí, es el rey del Roland Garros y es el rey del tenis".

El tenista mallorquín, quien acaba de cumplir 36 años, consiguió su decimocuarto trofeo del Roland Garros y su vigésimo segundo triunfo en un Grand Slam, un récord en la historia del tenis masculino, por delante de los 20 grandes de Novak Djokovic y Roger Federer.