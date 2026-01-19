Feijóo, desde Adamuz: "El Gobierno no nos ha dado ninguna información"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este lunes hasta Adamuz (Córdoba) para trasladar su pésame y sus respetos a las familias de las víctimas. Desde allí, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez no le ha facilitado hasta el momento "ninguna información" sobre lo ocurrido.

En una atención a los medios junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Feijóo ha asegurado que no ha recibido datos sobre el siniestro "ni directa ni indirectamente" por parte del Ejecutivo central. "El Gobierno no nos ha dado ninguna información", ha insistido, subrayando que el conocimiento que tiene del caso procede exclusivamente de la Junta de Andalucía y de los medios de comunicación.

El líder del PP ha explicado que el domingo habló en dos ocasiones con Juanma Moreno y que, por la experiencia del accidente del Alvia de Santiago de Compostela en 2013, cuando él era presidente de la Xunta de Galicia, trasladó al presidente del Gobierno la conveniencia de suspender la reunión que ambos tenían prevista este lunes en La Moncloa. Según ha relatado, su jefe de gabinete contactó con Presidencia del Gobierno y se confirmó la anulación de ese encuentro.

Feijóo ha añadido que, ante la falta de información oficial, este lunes por la mañana ha contactado con el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, y con la exdirectora de Operaciones, Berta Barrero, con quienes ha mantenido una reunión junto al vicesecretario de Infraestructuras del PP, Juan Bravo, para recabar contexto técnico sobre el funcionamiento de Adif y Renfe y los protocolos habituales en este tipo de accidentes.

Durante su intervención, el presidente del PP ha comenzado agradeciendo el trabajo de todos los profesionales que han intervenido desde el primer momento en el que ha calificado como el primer gran accidente de alta velocidad en España. Ha destacado la labor de los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios, incluyendo a quienes acudieron a los hospitales fuera de su turno para prestar ayuda.

Feijóo ha mostrado especial sensibilidad hacia las familias que aún esperan la identificación de sus seres queridos, recordando la dureza de esa espera, y ha pedido comprensión para el trabajo que están realizando Adif y Renfe en unas condiciones extremadamente complejas. En este sentido, ha advertido de que no será fácil levantar algunos de los vagones del Alvia, que se encuentran en un estado de "absoluto deterioro".

El dirigente popular ha reconocido que este accidente le ha hecho revivir el siniestro de Santiago de Compostela de 2013, con 80 fallecidos, un episodio que ha asegurado que no olvidará jamás. Pese a todo, se ha mostrado convencido de que Adif y Renfe ofrecerán en breve los primeros indicios de lo ocurrido, algo que, ha dicho, "se lo debemos a las víctimas y a sus familias".

Feijóo ha concluido señalando que ahora es el momento del acompañamiento y del consuelo, y que ya habrá tiempo para conocer con detalle las conclusiones de la investigación. Mientras tanto, ha valorado la profesionalidad y el rigor con el que, a su juicio, se está gestionando la tragedia, y ha confiado en que, una vez finalizadas las labores de rescate, pueda cerrarse cuanto antes el capítulo de personas afectadas y ofrecer a sus familias toda la atención necesaria.