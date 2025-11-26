La famosa técnica japonesa que puede calmarte en situaciones de estrés en solo 60 segundos

Existen muchos momentos en nuestro día a día que podemos sentirnos sobrepasados por las circunstancias y el estrés se va acumulando mental y físicamente. Conocer técnicas que nos ayuden a calmarnos y a recuperar el foco es una manera de autocuidado que debemos acostumbrarnos a practicar.

Una buena técnica para recuperar la calma es el método Jin Shin Jyutsu, una técnica japonesa que se popularizó por "calmar la mente en 60 segundos". Esta práctica consiste en una sencilla acupresión que utiliza los dedos de la mano para regular emociones y reducir el estrés. Es muy simple, pero tiene una base interesante: cada dedo está asociado simbólicamente a un tipo de emoción y al sistema nervioso autónomo. Al sostenerlo y respirar, se activan reflejos de calma y baja tu activación fisiológica.

Según el método Jin Shin Jyutsu, la asociación de cada dedo a las diferentes emociones es la siguiente:

Pulgar → Ansiedad y preocupación. Está asociado al estómago y la rumiación mental.

Índice → Miedo. Conecta con la sensación de amenaza o inseguridad.

Corazón → Ira e irritabilidad. Calma la impulsividad y tensión muscular.

Anular → Tristeza y pesadumbre. Ayuda en momentos de bajón emocional.

Meñique → Estrés y falta de autoestima. Relacionado con la autoexigencia y la tensión social.

¿Cómo realizar esta técnica?

Para aplicar correctamente este método de calma sigue estos pasos:

Cierra los ojos

Elige el dedo según cómo te sientes.

Rodéalo con la otra mano como si lo “abrazaras”.

Respira inhalando en 4 segundos y exhalando en 6.

Mantén durante 1 minuto. Notarás cómo baja la tensión corporal y la mente se relaja.

¿Por qué funciona la técnica japonesa del dedo (Jin Shin Jyutsu)?

Aunque la teoría tradicional es simbólica, los beneficios reales de esta técnica proceden de mecanismos psicológicos y fisiológicos muy concretos:

Regulación del sistema nervioso parasimpático : al sostener un dedo y respirar profundo, activas la respuesta de relajación.

: al sostener un dedo y respirar profundo, activas la respuesta de relajación. Atención plena (mindfulness) : centrarte en la sensación física, interrumpe la cadena de pensamientos estresantes.

: centrarte en la sensación física, interrumpe la cadena de pensamientos estresantes. Coherencia cardiaca : la respiración lenta estabiliza el ritmo cardíaco y reduce cortisol.

: la respiración lenta estabiliza el ritmo cardíaco y reduce cortisol. Anclaje táctil: tocar las manos genera una señal de seguridad al cerebro.

No es magia: es autorregulación emocional disfrazada de ritual sencillo.