Familias de las víctimas de Spanair: "No pedimos que tasen la vida de los nuestros"

Los familiares de las víctimas del accidente de Spanair han querido dejar claro que no están pidiendo que "tasen la vida" de los suyos, sino que se aplique en España la normativa internacional que regula la responsabilidad de las aerolíneas ante daños sufridos por los pasajeros.

La presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, Pilar Vera, ha hecho énfasis en esta idea en el primero de los actos que se celebra en Madrid, con los que se conmemora el octavo aniversario de la tragedia.

El primero de los actos ha sido una ofrenda floral en el parque Juan Carlos I de Madrid en el monumento que recuerda a las víctimas, en el que las familias no han podido contener la emoción.

A preguntas de los periodistas sobre la resolución de la Audiencia de Barcelona, para uno de los casos, de incrementar las indemnizaciones, Vera, muy emocionada, ha replicado: "No se centren en el dinero. No estamos pidiendo que tasen la vida de los muertos, estamos diciendo que daríamos todo lo que tenemos por que volvieran".

Vera ha lamentado que ocho años después de la tragedia no se sepa el motivo por el que murieron sus allegados: "Nadie nos ha dicho por qué murieron; el informe oficial no dice por qué murieron. Reivindicamos la verdad de la tragedia, aunque no les va a devolver la vida a los que murieron, ni la salud a los lesionados, pero sí va a evitar que mas gente inocente muera", ha comentado.

Y ha incidido: "Soy presidenta de la asociación. No soy heredera legal de mi sobrina; yo no estoy luchando por dinero, estoy luchando porque la normativa internacional que tienen los pasajeros del transporte aéreo se aplique en España, como se aplica en los países del resto del mundo".

Antes, durante la ofrenda floral, se ha dado lectura a un comunicado en el que la asociación hace hincapié en que "sin justicia no se cerrará jamás la herida, que lejos de disminuir se agranda con el paso del tiempo".

Pero, además, los miembros de la asociación han advertido al Estado de que "está obligado" a darles una respuesta que "calme el inmenso dolor" que se une a la ausencia de los suyos, porque se niegan a creer que esta tragedia que les arrebató lo más precisado "se salde sin responsables".

"Los responsables de esto -ha añadido Vera- no estaban en el avión, y lo que más nos preocupa es que esos mismos responsables sigan gestionando el transporte aéreo en España".

El dolor ha estado presente en todo momento en este acto y se ha podido apreciar, especialmente, cuando la presidenta de la asociación, dada la emoción, ha tenido que ser relevada en la lectura del comunicado por Loreto González, superviviente y madre de una joven que falleció en el accidente.

Loreto perdió a su única hija con 23 años de edad y durante estos años ha sufrido muchas operaciones, rehabilitación... Dice que está mucho mejor físicamente, pero que "el corazón está igual de partido". "Estoy mal -ha comentado a la prensa-, porque los muertos no vuelven, por desgracia, y la justicia no actúa.

Marcos Conejo también perdió a una hija y también lleva "el dolor dentro" y pide hoy que se aplique el convenio de Montreal para estos casos.

Marcos Caballero, canario, se ha trasladado también hoy a Madrid para honrar la memoria de su hermano, de 24 años, que se dirigía ese día al cumpleaños de su hermana la pequeña.

Esta mañana no quería hablar de la resolución de la Audiencia de Barcelona: "Es algo que, verdaderamente, te lo digo con el corazón, ni en este momento me preocupa ni va a mitigar ninguno de los días de estos ocho años de la ausencia de nuestro seres queridos".