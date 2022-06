La familia de la tía política de Luis Lorenzo recurre la libertad del actor y de su mujer

Los familiares de María Isabel S.A, la tía política de Luis Lorenzo, han interpuesto un recurso de reforma y un subsidiario de apelación ante la jueza del caso y la Audiencia Provincial de Madrid respectivamente. Argumentan que en la comparecencia de los presuntos culpables del delito, una vez fueron detenidos por la Guardia Civil, la acusación particular no fue convocada y por lo tanto no pudo estar presente. Por lo tanto, consideran que el auto que dictó la magistrada no es conforme a derecho.

En la resolución presentada, la jueza decidió la puesta en libertad de Lorenzo y Palomino, ya que el fiscal no pidió su ingreso en prisión provisional. Aun así, sí que fueron puestas en marcha diferentes medidas cautelares, entre las que se encuentran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales en los juzgados.

La resolución también muestra que Arantxa Palomino solicitó poder disfrutar de un viaje que ella y su pareja tenían planeado esta semana a Egipto. Esta petición fue denegada debido a la "gravedad de los hechos" que se están investigando. También defendió su inocencia, negando que tuviera la intención de cobrar la herencia y explicando que los familiares directos de su tía fueron excluidos de un testamento escrito en mayo de 2021.

Su versión de los hechos

Mientras que Luis Lorenzo se acogió a su derecho de no declarar, su esposa negó por completo los hechos.

Conforme a lo que dijo Palomino en el juzgado, su tía quería irse a vivir a Madrid y dejar atrás su hogar en Asturias. Se instaló el 10 de marzo en Rivas Vaciamadrid, y la pareja se encargaba de llevarla a los especialistas después de recibir un diagnóstico de demencia antes de fallecer el 28 de junio de 2021.

Aunque familiares y amigos de la mujer alegan que antes de marcharse no sufría ningún tipo de enfermedad mental ni problema físico, excepto sordera y cataratas.

Homicidio por envenenamiento

Hace unos días se desvelaron los resultados de la autopsia realizada a la tía política de Luis Lorenzo. Los forenses llegaron a la conclusión de que la causa de la muerte fue por "intoxicación aguda de metales pesados". El cuerpo de la mujer contenía 200 veces más cadmio que el límite normal, y la cantidad de manganeso era veinte veces superior a lo habitual.

Esto descarta que la muerte fuera accidental o por suicidio. Se ha descartado que los metales se inhalaran a través de gases tóxicos, ya que la víctima convivía con más gente y fue la única afectada. Por lo tanto, todo apunta a que se produjo por vía oral, probablemente consumiéndolos junto a algún líquido.

También se encontraron cuatro tipos de medicamentos psicofármacos en la sangre y el cabello de la fallecida. Estos pertenecían a la familia de los antipsicóticos o neurolépticos, y es poco frecuente utilizarlos de manera simultanea. Dos de estos habían sido ingeridos tres meses antes del fallecimiento, mientras que los dos restantes se encontraban pautados.

Lorenzo, acusado de maltratar a su hijo

Dos exparejas de Lorenzo han denunciado cómo se vieron engañadas por el actor e incluso que llegó a intentar estafarlas. Una de ellas, con la que tiene un hijo en común, manifestó que la razón por la cual Lorenzo no tiene la custodia de su hijo es porque tanto él como su pareja lo agredían "física y psicológicamente".