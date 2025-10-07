La familia de la española accidentada en Tailandia actualiza su estado un año después del suceso

Hace un año la joven española Ángela Agudo sufrió un grave accidente de moto en Tailandia cuando estaba de vacaciones con su pareja. Sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que acabó en coma inducido.

Ángela volvió a España en noviembre de 2024 gracias a su familia, que movió cielo y tierra para poder traerla de regreso después de que el Gobierno no pudiera hacerse cargo de su repatriación.

Inicialmente, el seguro médico que tenía contratado cubría hasta 75.000 euros, pero las consecuencias de su accidente y su repatriación superaron el coste de 300.000 euros. Esta cantidad fue cubierta gracias a una campaña solidaria iniciada por el entorno más cercano de la joven.

Ahora, un año después de lo ocurrido, su familia ha notado cierta mejoría en Ángela, que afirma que ya no se encuentra en estado ausente y muestra algunas respuestas conscientes, como sonreír o reconocer a sus familiares.

"Aunque el proceso es largo, tenemos algo a lo que agarrarnos: a su sonrisa, la más bonita del mundo", han señalado sus familiares a través de un comunicado publicado este lunes en redes sociales. "Sabe que estamos. Nos conoce. Nos mira. Nos sonríe".

Aun así, insisten en que hay que tener prudencia. "Esto es un camino largo. Nadie vuelve de una ausencia tan prolongada del mismo modo en que se fue. Ahora hay que trabajar. Aceptar esta versión de Ángela y poco a poco aprender todo de nuevo", dice el escrito.