La familia de Bruce Willis toma la dura decisión de ingresarlo en una residencia por el avance de su enfermedad

Han pasado ya tres años desde que se confirmó que Bruce Willis sufría demencia frontotemporal (DFT), una patología neurodegenerativa que afecta a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. El deterioro de su estado de salud ha obligado a su familia a dar un paso que nunca imaginaron, el actor ha tenido que ser trasladado a una residencia para recibir atención médica permanente.

El intérprete de Jungla de Cristal anunció primero en 2022 que padecía afasia, un trastorno del lenguaje que le dificultaba comunicarse. Al poco tiempo se conoció la realidad completa de su diagnóstico. En ese momento, el avance de la enfermedad era más lento de lo esperado y le permitió disfrutar de reuniones con sus hijas, con su mujer, Emma Heming, e incluso con su exesposa Demi Moore.

Pero en los últimos meses la situación se ha agravado de manera notable. Así lo ha reconocido su pareja en una entrevista para Good Morning America, donde confesó que al principio notaron que Willis estaba "un poco apartado, un poco frío", pese a que siempre había sido "muy cálido y afectuoso". Para ella y sus hijas, aquellos primeros síntomas "fue alarmante y aterrador".

El empeoramiento hizo insostenible la convivencia en casa y obligó a Emma a dar un paso al frente. "Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero yo sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas... tenerle en casa estaba resultando imposible", explicó la actriz y modelo.

Con voz emocionada, reveló que "el cerebro de Bruce está fallando", lo que complica cada vez más las tareas de cuidado y la comunicación diaria. A pesar de la distancia física, Heming acude todos los días a verle: desayunan y almuerzan juntos, intentando conservar una rutina familiar.

Una segunda casa para seguir unidos

El actor reside ahora en una vivienda independiente próxima a la familiar, adaptada para ofrecer cuidados médicos las 24 horas. Allí, según relata su esposa, el ambiente sigue siendo cálido: "Es una casa que está llena de amor, calidez, cariño y risas. Ha sido maravilloso ver cómo muchos de los amigos de Bruce siguen acudiendo a verle, aportando vida y diversión".

Emma Heming no oculta que el camino ha sido doloroso, hasta el punto de tener que aislarse socialmente para proteger al actor: "Aislé a toda nuestra familia, y fue a propósito... Fue una época difícil", reconoció.