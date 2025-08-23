La factura de los incendios: miles de hectáreas calcinadas y un coste económico que supera los 500 millones

Los incendios forestales que arrasan España este verano no solo han dejado tras de sí un paisaje desolador y varias vidas truncadas, sino también una factura económica difícil de asumir. Según los datos más recientes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), más de 157.000 hectáreas han ardido en lo que va de 2025, de las cuales 53.600 corresponden únicamente a este mes.

El balance humano también es devastador: cinco personas fallecidas, decenas de casas reducidas a cenizas y miles de familias que han tenido que abandonar sus hogares.

Una factura que se dispara

El coste de sofocar las llamas se dispara a medida que aumentan los focos. Los cálculos de la Agencia Forestal de Navarra sitúan la extinción en unos 10.000 euros por hectárea cuando se utilizan medios aéreos, lo que equivale a más de 530 millones de euros solo en lo que llevamos de verano.

Otras estimaciones son aún más contundentes, la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), apoyada en estudios de las universidades de Valencia y Córdoba, eleva esa cifra hasta los 19.000 euros por hectárea. Bajo este escenario, el gasto en extinción alcanza ya los 4.000 millones de euros.

A ese desembolso hay que añadirle la recuperación posterior. La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) recuerda que restaurar las zonas calcinadas puede costar, solo en una campaña, unos 15 millones de euros. Sumando pérdidas agrícolas, ganaderas, daños en comercios, turismo y hostelería, el coste total se aproxima a los 5.000 millones.

"Prevenir es más barato que pagar"

La idea de que la prevención debería pesar más que la extinción vuelve a ponerse sobre la mesa. Para Greenpeace, gastar miles de millones en perseguir llamas es un error de estrategia.

"Las consecuencias de los incendios son difíciles de estimar. Estamos hablando de la pérdida de vidas y de bienes de incalculable valor, así como de nuestro patrimonio natural, capitales para nuestra supervivencia a través de los recursos ecosistémicos", explica Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y responsable de la campaña de Incendios de la organización.

Sus cálculos son claros, una inversión de 1.000 millones anuales en prevención permitiría ahorrar hasta 99.000 millones de euros. En términos prácticos, ese dinero bastaría para gestionar cerca de 10 millones de hectáreas de monte, casi una quinta parte de todo el territorio nacional.

Una amenaza que se repite

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que las olas de calor, que han dejado temperaturas por encima de los 40 ºC, seguirán multiplicando el riesgo extremo en todo el país. El cambio climático, advierten los científicos, hace que la región mediterránea sea cada vez más vulnerable. Europa, según el Servicio de Cambio Climático Copérnico, se calienta el doble de rápido que la media mundial, y España es uno de los países más expuestos.