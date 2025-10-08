La fachada del edificio derrumbado en el punto de mira: una inspección técnica "desfavorable" en 2022

El derrumbe de un edificio en la calle Hileras número 4 de Madrid, en pleno centro, ha dejado cuatro víctimas mortales que ya han sido identificadas: Laura, Dambéle, Alfa y Jorge; cuatro trabajadores que se encontraban en el interior del inmueble en el momento de la tragedia.

Los motivos aún no están del todo definidos, pero todo apunta al colapso de la terraza de la última planta del edificio. Así lo ha señalado el responsable de guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí, en declaraciones a los medios de comunicación.

Según argumenta, el derrumbe se inició por el colapso de la quinta planta, lo que provocó que se desplomaran los forjados del resto de pisos hasta el sótano. En total, fueron siete forjados los que cedieron, con una altura de 50 metros. Esto provocó tal cantidad de escombros que en algunos lugares se alcanzaron los tres metros de altura.

Varias hipótesis abiertas

En el interior del derrumbe actualmente se encuentran trabajando agentes de la Policía Judicial, entre ellos personal especializado en investigación de siniestros laborales y especialistas en realizar inspecciones oculares y técnico policiales.

De entre las varias hipótesis que permanecen abiertas, Seguí señala que el derrumbe del edificio podría estar relacionado con alguna práctica de este tipo de trabajos, como la reducción de cargas o la eliminación de tabiques, entre otros. Aun así, el agente de bomberos recuerda que son solo "suposiciones", pues es la Policía quien tendrá que dilucidarlo finalmente.

Inspección técnica "desfavorable" que apunta a la fachada

A pesar de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya recalcado que no hay quejas de las obras en los canales oficiales del Ayuntamiento, existe una inspección técnica "desfavorable" de 2022 por el "estado general" de la fachada. Así lo ha asegurado la secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Eugenia del Río, en declaraciones a la agencia Europa Press.

Así las cosas, una Inspección Técnica de Edificos (ITE) del año 2022 apuntaba al estado de "fachadas, exteriores y medianeras", así como de la "conservación de cubiertas y azoteas". Este procedimiento fue gestionado entonces por la Junta Municipal de Centro.