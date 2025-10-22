El extraño caso de Paola Mariana Lens, la argentina que viajó a España por una oferta de trabajo y ahora está desaparecida

Paola Mariana desapareció en Palma de Mallorca el 14 de octubre de 2025, después de haber viajado desde Buenos Aires atraída por una oferta laboral como niñera para una familia alemana radicada en la ciudad española. Hasta el momento, no existen pistas verídicas sobre su paradero, y hay señales raras en su actividad digital. Esto lógicamente ha despertado la sospecha de un posible secuestro, o incluso de que pudiera estar involucrada en una red de trata de personas.

Paola aceptó la propuesta laboral que ofrecía alojamiento, comida, acceso a gimnasio, un curso de alemán y un salario mensual de 300 euros. Su plan consistía en ahorrar durante su trabajo como niñera au pair y luego trasladarse a Andorra para disfrutar de la temporada de esquí. La joven partió entusiasmada hacia España, sin imaginar lo que iba a ocurrir.

Desaparición

El último contacto con su familia se registró el 14 de octubre. Hasta ese momento, la comunicación era fluida, pero en los días previos sus mensajes comenzaron a ser incoherentes, y finalmente, dejaron de poder contactar con ella. Tras perder la comunicación, Paola desinstaló WhatsApp de su teléfono y su cuenta de Instagram comenzó a bloquear a familiares y eliminar información.

En un mensaje publicado en sus redes, se declaró que estaba bien y se pidió no difundir información falsa. Sin embargo, la familia sospecha que no fue escrito por ella y teme que alguien esté utilizando sus cuentas para simular normalidad y despistar sobre su verdadera situación.

Investigación oficial... y búsqueda

Ante la desaparición, la familia solicitó ayuda a la Cancillería argentina y a las autoridades españolas. Estas últimas abrieron una investigación y revisan los registros digitales recientes con el objetivo de localizarla. En Mallorca, la comunidad argentina ha convocado movilizaciones para exigir respuestas y colaborar en la búsqueda. De hecho, este 22 de octubre se realizó una concentración en el parque de Ses Estacions en Palma.

Hasta ahora, las autoridades no han registrado avances significativos. Desde baleares analizan si la oferta laboral fue legítima o si se trató de una posible trampa, advirtiendo sobre casos de trata mediante ofertas laborales falsas dirigidas a jóvenes migrantes.

Familiares y amigos han difundido números de contacto y mensajes en redes sociales con la intención de recopilar información sobre Paola: +54 11 5823-2371. Han insistido en no detener la búsqueda ni bajar la guardia hasta esclarecer la situación.

La madre de Paola, Gabriela, expresó su desesperación por la falta de noticias y aseguró que continuará la búsqueda hasta verla nuevamente. Su hermana, Dolores, instó a no confiar en mensajes sospechosos que circulan en redes y denunció manipulación de las cuentas de Paola.