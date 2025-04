Las "expresiones calumniosas" por las que el rey emérito ha denunciado a Revilla: "Tiene una pasta gansa fuera"

Por primera vez en la historia de la democracia española, un rey ha decidido emprender acciones legales contra un político. Juan Carlos I, desde su residencia en Abu Dabi, ha interpuesto una demanda contra Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, por considerar que sus declaraciones en diversos medios de comunicación lesionan su derecho al honor.

El rey emérito sostiene que Revilla ha realizado "expresiones injuriosas, difamatorias y calumniosas" sobre él en entrevistas y apariciones televisivas entre mayo de 2022 y enero de 2025. En particular, se hace referencia a varias intervenciones en programas de La Sexta, donde el político calificó a Juan Carlos I de "evasor fiscal" y "delincuente fiscal" y una en 'El Hormiguero en la que asegura que para él, el rey emérito se le cayó cuando descubre "que es un evasor fiscal que tiene una pasta gansa fueraW.

El equipo legal del monarca, liderado por la abogada Guadalupe Sánchez, ha solicitado una compensación de 50.000 euros por daños al honor, cantidad que, según informaciones, sería donada a Cáritas. Sin embargo, la demanda incluye una posibilidad de conciliación en Santander, lo que permitiría evitar el juicio si ambas partes llegan a un acuerdo.

Las declaraciones de Revilla

Entre las afirmaciones que han motivado la acción legal del exmonarca se encuentran expresiones como:

- "Hemos tenido un rey emérito que es un evasor fiscal, que es un delincuente fiscal."

- "Para mí no es un ciudadano español aquel que reniega a pagar los impuestos de su país."

- "Para que no le sigan investigando sus tropelías, se ha hecho ciudadano fiscal de un país de donde recibía suculentos beneficios. No le dejo en paz hasta que no vuelva con todo el dinero que tiene allí."

Revilla también ha acusado al rey emérito de tener "una pasta gansa fuera" y ha insistido en que debería regresar a España y responder por sus presuntas irregularidades fiscales.

Aún está por verse si esta demanda llega a juicio o si se resuelve mediante conciliación entre dos figuras que en otra época presumían de su buena relación.