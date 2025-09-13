Una explosión en un bar de Madrid deja al menos 21 heridos

Al menos 21 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, tras una explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto del distrito madrileño de Puente de Vallecas, que ha afectado también al edificio superior de viviendas.

Según ha informado Emergencias Madrid, se encuentran trabajando 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid junto con la Unidad Canina, además de varias unidades del SUMMA 112.

Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones.

Por su parte, la Policía Local se encuentra regulando el tráfico, ya que la calle ha tenido que ser cortada.