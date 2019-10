Se busca explicación para el misterio de los 9.000 colchones abandonados en Torrevieja

Se trata de un misterio, de momento, sin resolver. La noticia ha llegado desde el mismo Ayuntamiento. Entre los meses de julio, agosto y septiembre han aparecido 9.081 colchones en las calles, a una media de 100 por día.

El servicio de limpieza está desbordado por la ingente cantidad de colchones, que, además, siempre abandonan en el mismo sitio: alrededor de los contenedores de basura.

Desde el Ayuntamiento no se lo explican, porque han llegado a consultar con las tiendas de colchones para comprobar si ha habido un aumento de ventas injustificado, o de repente todo el mundo ha sentido la necesidad de cambiar su colchón, pero dicen que no.

La Concejalía de Aseo Urbano es la que se está ocupando de gestionar la recogida de estos colchones. Carmen Gómez Candel es la Concejala de Aseo urbano, y nos cuenta cómo descubrió esta anomalía: “Acaba la época estival y al hacer un estudio de todos los datos me di cuenta de que sólo en colchones habíamos recogido 9.081. Ya a principios de agosto hablé con varias empresas que venden colchones y me dijeron que su venta no había sido diferente a las del pasado año en esta época”.

Carmen Gómez ha puesto un mail a disposición de los ciudadanos (porunatorreviejalimpia@gmail.com) para que denuncien, si quieren de forma anónima, a otros vecinos que estén dejando estos vertidos incontrolados y aplicar las sanciones correspondientes.

La concejala insiste en concienciar a la población: ¿Por qué dejas un colchón o un mueble tirado en un contenedor si el mismo Ayuntamiento te lo viene a buscar a casa? La broma, de momento, le ha costado 163.458 euros al Ayuntamiento, es decir, a todos los ciudadanos de Torrevieja.