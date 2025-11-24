La explicación de Gonzalo Bernardos sobre los okupas en España: "Si recurren la sentencia..."

El economista Gonzalo Bernardos explica las razones de por qué en España los okupas pueden alargar su estancia en una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente. Según apunta, si estas personas "recurren la sentencia del juzgado", el propietario del inmueble "puede tardar casi dos años en echarlos". Entre las razones que aporta para justificar su argumento, Bernardos incluye cinco puntos:

Moratoria de desahucios para vulnerables.

para vulnerables. El propietario no puede cortarles el agua, el gas o la luz .

. El propietario debe declarar en el IRPF las rentas no cobradas .

. La Policía no actúa si no es vivienda habitual.

El propietario no puede entrar en su inmueble.

Todo ello, según Bernardos, hace que los extranjeros se queden alucinados debido a que "en España los okupas tienen más derechos que los propietarios". De hecho, el economista explica que "en la mayoría de los países de Europa, antes de un mes los okupas están en la calle". Sin embargo, para el economista esta situación es muy diferente en España.

Primeros pasos contra la okupación

En España, cuando se detecta la ocupación ilegal de una vivienda, se recomienda actuar inmediatamente en las primeras 24 y 72 horas. Lo recomendable es contactar con la Policía o la Guardia Civil para aportar todo tipo de detalles que ayuden a la investigación de las autoridades.

También es aconsejable aportar todo tipo de documentación que pueda ser de interés en relación con el inmueble, como las escrituras, nota simple, recibos de los suministros, etc. Se recomienda además presentar una denuncia, aunque no se consiga desalojar la vivienda en el acto, para reforzar la versión de los hechos.