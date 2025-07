Los expertos en seguridad alertan: si tu móvil hace esto, estás siendo estafado

En pleno 2025, los teléfonos móviles se han convertido en una extensión de nuestras vidas. En ellos almacenamos fotos, mensajes, ubicaciones, contraseñas e incluso información financiera. Pero esta comodidad tiene un precio: cada vez más usuarios se convierten en víctimas de estafas silenciosas, difíciles de detectar, pero devastadoras. Y lo más preocupante, advierten los expertos en ciberseguridad, es que muchos no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde.

A diferencia de lo que muestran las películas, los ciberataques no suelen venir acompañados de alarmas, pantallas negras o mensajes intimidantes. En realidad, la mayoría operan de forma discreta, a través de redes WiFi públicas, enlaces sospechosos o incluso permisos mal gestionados en aplicaciones aparentemente inofensivas. Tanto en Android como en iOS, un solo descuido puede abrir la puerta a intrusos que terminan controlando todo el dispositivo.

Las señales que no debes ignorar

Tu móvil puede estar intentando advertirte. Si la batería se agota más rápido de lo normal, aunque apenas lo uses, puede que una app maliciosa esté funcionando en segundo plano. También deberías estar alerta si el teléfono se comporta de forma rara. Por ejemplo, si ves mensajes enviados sin tu intervención, o llamadas que no hiciste, o aplicaciones que no recuerdas haber instalado, puede ser una clara señal de que algo malo está ocurriendo.

Son signos de que algo va mal. El rendimiento lento sin causa aparente o un aumento inesperado en el consumo de datos también pueden ser señales de posible espionaje digital. "Muchos programas espía están diseñados para enviar tu información personal a servidores remotos sin que lo sepas. Cuanto más tiempo pasa, más expuesto estás", advierten desde el sector.

Qué hacer si sospechas que estás siendo espiado

Si tu móvil muestra alguno de estos síntomas, no lo ignores. El primer paso es actualizar el sistema operativo, ya que las nuevas versiones suelen incluir parches de seguridad clave. Después, conviene analizar el dispositivo con una app antivirus de confianza y nunca está de más revisar los permisos concedidos a cada aplicación.

Por ejemplo, si una app de linterna tiene acceso a tus contactos o al micrófono, está claro que algo no cuadra.

También es recomendable cambiar las contraseñas de tus cuentas más sensibles, como la banca online, las redes sociales, o el correo electrónico, y además, activar la autenticación en dos pasos. Si, tras todo esto, el comportamiento anómalo persiste, la opción más segura es restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica. Es una medida drástica, sí, pero muchas veces la única capaz de eliminar por completo el software malicioso.

El peligro de los teléfonos móviles

En los últimos años, los teléfonos han superado a los ordenadores como objetivo principal de los ciberdelincuentes. Siempre encendidos, conectados a internet y cargados de datos personales, suponen una mina de oro para los atacantes. Además, muchos usuarios siguen sin tomar medidas básicas de protección, como evitar redes Wifi abiertas o descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales. Además, algo muy importante que mucha gente no tiene en cuenta, es mantener contraseñas seguras y diferentes en cada plataforma