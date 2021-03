Expertos alertan de la aparición de falsos cuidadores de dependientes que querían vacunarse contra la Covid

Los expertos alertan: falsos cuidadores de dependientes quisieron vacunarse contra la Covid. "Ahora con la estrategia de vacunación en el grupo de expertos, uno de los problemas que hemos tenido es discutir si vacunábamos a las personas con gran discapacidad y sus cuidadores y quiénes eran, porque han aparecido muchos cuidadores que invocan que cuidan de manera permanente para ser vacunados. Por eso hemos recogido la palabra 'cuidador profesional'", ha indicado Federico de Montalvo este jueves en declaraciones durante un Foro de la Fundación Pablo VI.

"Resulta paradójico que cuando aparece la vacuna, aparecen cuidadores por todas partes"

Según ha precisado, "resulta paradójico que algunos cuando necesitan ser cuidados no les cuidan y cuando aparece la vacuna, aparecen cuidadores por todas partes". "No tiene sentido que en un contexto de pandemia donde hay que extremar el celo y no tener contacto, te aparezcan hasta 8, 9 ó 10 cuidadores, incluso gente que nunca a ido a ver a la persona", ha indicado.

Por ello, ha precisado que en la estrategia de vacunación han delimitado la entrada en el grupo 4 a "cuidadores profesionales" para que sean vacunados junto a los grandes dependientes, pero "sin perjuicio de que las comunidades autónomas vayan valorando caso por caso y puedan vacunar a personas que sean familiares cuidadores".